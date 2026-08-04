Fecha de pago Colombia Mayor en Cali; revisa último dígito de tu cédula para cobrar

Si eres uno de los miles de adultos mayores que residen en la capital del Valle, esta información es vital para ti. Desde el pasado 29 de julio de 2026, se puso en marcha el desembolso de los subsidios del programa Colombia Mayor en Santiago de Cali.

Esta jornada de pagos busca beneficiar exactamente a 68.388 personas en la ciudad, garantizando que reciban el apoyo económico correspondiente al sexto ciclo del año.

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Es muy importante que estés atento a las fechas, ya que el proceso de pago no es eterno. El desembolso se extenderá únicamente hasta el próximo 14 de agosto, por lo que tienes un plazo definido para acudir por tu dinero.



Para facilitar el proceso, la Alcaldía de Cali ha dispuesto una logística que incluye tanto puntos de atención masiva como la red de giros tradicional.

¿Cuándo y dónde se puede cobrar el subsidio de Colombia Mayor en Cali?

Para que no tengas complicaciones ni pases largas horas en filas, debes saber que la entrega del subsidio se realiza mediante la modalidad de giro.

La red encargada de estos pagos es SuperGiros-Gane, la cual opera bajo una estricta medida de pico y cédula para organizar la afluencia de personas en los puntos de servicio.

Si prefieres evitar las restricciones del pico y cédula durante los primeros días, la Secretaría de Bienestar Social habilitó una atención masiva en los centros comerciales Río Cauca y La Estación.

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Durante los días 29, 30 y 31 de julio, estos puntos atendieron en jornada continua desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, permitiendo el cobro sin importar el último dígito de tu documento de identidad.

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Si vas a cobrar en cualquier otro punto de la red Gane o después de esas fechas especiales, debes seguir este calendario de pico y cédula:



Cédulas terminadas en 1 y 2: Julio 29, agosto 3, 8 y 13.

Cédulas terminadas en 3 y 4: Julio 30, agosto 4, 9 y 14.

Cédulas terminadas en 5 y 6: Julio 31, agosto 5 y 10.

Cédulas terminadas en 7 y 8: Agosto 1, 6 y 11.

Cédulas terminadas en 9 y 0: Agosto 2, 7 y 12.

Luisa Fernanda Benítez, líder del Centro de Atención para las Personas Mayores en Cali, te recomienda acudir en las fechas establecidas para evitar aglomeraciones y asegurar que el trámite sea ágil.

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¿Qué pasa si no cobras el subsidio de Colombia Mayor a tiempo?

Debes tener mucho cuidado con los plazos. Prosperidad Social ha advertido que el no reclamar la transferencia monetaria de manera constante tiene consecuencias graves.

Específicamente, si dejas pasar tres ciclos consecutivos sin retirar o utilizar tus recursos, podrías enfrentarte a la suspensión del beneficio.

Por esta razón, la administración municipal insiste en que retires tu dinero dentro de los plazos establecidos (hasta el 14 de agosto) para mantener tu estado activo en el programa.

Si tienes dudas adicionales o necesitas reportar algún inconveniente con tu pago, puedes comunicarte directamente a través de los canales oficiales: el WhatsApp 3150548498 o escribiendo al correo electrónico adulto.mayor@cali.gov.co.

