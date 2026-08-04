Tiendas D1 ahora permite retirar dinero de Grupo Aval; requisitos y montos permitidos

El panorama bancario en Colombia está viviendo una transformación que busca facilitarte la vida, llevando los servicios financieros literalmente a la esquina de tu casa.

Si eres de los que prefiere evitar las filas en las oficinas o los desplazamientos largos hacia un cajero automático, te interesa conocer las novedades que el Grupo Aval implementó para este segundo semestre de 2026.

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Una de las noticias más importantes para los usuarios del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas es la reciente alianza con las tiendas D1.



Desde finales de julio, más de 2.800 tiendas de esta cadena en 540 municipios operan como corresponsales bancarios.

Esto significa que, mientras haces tus compras cotidianas, puedes aprovechar para disponer de tu efectivo de forma ágil. Según Andrés Vasquez, directivo del Banco de Bogotá, la idea es "llevar el banco a la esquina" de tu casa para que no pierdas tiempo valioso.

Esta integración suma los puntos de D1 a una red que ya supera los 36.000 corresponsales en todo el país.

¿Cómo puedo retirar dinero de mi cuenta del Grupo Aval en las tiendas D1?

Si quieres retirar dinero en estos puntos, debes tener en cuenta que, por ahora, el servicio está habilitado exclusivamente para quienes presentan su tarjeta física de cualquiera de los bancos del Grupo Aval.

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No olvides que el monto mínimo que puedes solicitar son $10.000 y el máximo permitido por transacción es de $600.000.

Es fundamental que recuerdes que los retiros deben ser en múltiplos de $10.000 y siempre estarán sujetos a la cantidad de efectivo que tenga disponible la caja en ese momento. Esta es una solución pensada para transacciones rápidas y seguras en tu propio barrio.

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¿Nequi se separa de Bancolombia?

Por otro lado, si eres usuario de Nequi, seguramente has escuchado que la plataforma está en proceso de separarse de Bancolombia.

A partir del 1 de septiembre de 2026, Nequi operará como una entidad independiente bajo el nombre de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.

Aunque jurídicamente y operativamente ahora tienen caminos separados, no tienes de qué preocuparte, ya que Nequi seguirá formando parte del mismo grupo empresarial (Grupo Cibest).

El crecimiento de la aplicación en Colombia ha sido tan grande que esta autonomía es el paso natural para seguir compitiendo en el sector digital.

