Tiendas D1 busca personal sin experiencia y hay vacantes en Bogotá; 90 puestos listos

Si estás buscando una nueva meta profesional o simplemente quieres asegurar tu primer empleo, esta noticia te interesa: el Distrito ha anunciado que hay 90 vacantes disponibles para trabajar en dos sectores con gran proyección en la capital.

Se trata de una iniciativa bajo la estrategia denominada 'Talento Capital', liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que busca conectar a los ciudadanos con empresas de alto impacto como Tiendas D1 y la firma tecnológica CAPGEMINI.

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Esta convocatoria es inclusiva y diversa, ya que está dirigida a personas con diferentes niveles de formación académica, incluyendo bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales.



Ya sea que prefieras el dinamismo de las ventas presenciales o la innovación del mundo digital, Bogotá tiene un espacio para ti en esta gran jornada de contratación.

¿Se puede trabajar en D1 sin experiencia?

Una de las ofertas más llamativas de esta jornada es la búsqueda de 50 asistentes de ventas para Tiendas D1. Lo que hace que esta opción sea irresistible para muchos es que no se requiere experiencia previa en el área.

Esto representa una puerta abierta para jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral o para personas que desean reincorporarse al mercado de trabajo en un sector estable y reconocido.

Para poder aplicar a estos puestos en las Tiendas D1, el requisito principal es haber culminado los estudios de bachillerato. La convocatoria para estas posiciones se realizará de manera presencial, por lo que debes agendarte para este miércoles 13 de mayo de 2026.

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La cita es en el auditorio de la Alcaldía Local de Tunjuelito, ubicado en la diagonal 50A sur #18-24, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Es fundamental que asistas con tu hoja de vida y tu documento de identidad original para realizar el proceso de postulación formal. AQUÍ.



Vacantes de trabajo D1

Por otro lado, si tu pasión es la tecnología y el mundo de la transformación digital, existen 40 vacantes virtuales enfocadas en perfiles especializados gracias a una alianza estratégica con la empresa CAPGEMINI.

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Estas posiciones están diseñadas para personas que disfrutan de entornos tecnológicos y de consultoría. Los perfiles buscados para esta área incluyen:

Analista de Automatización (Automation Analyst).

Coordinador de Servicio al Cliente (Client Service Coordinator).

Ingeniero de Confiabilidad de Sitios (Site Reliability Engineering / SRE).

Ingeniero de MLOps (especialista en Operaciones de Machine Learning).

Ingeniero de Software Java Senior.

Ingeniero de Datos Principal o Líder.

Ingeniero de Colaboración CUCM (especialista en Cisco Unified Communications Manager).

Un requisito indispensable para estos cargos tecnológicos es contar con un buen manejo del inglés, dado que los seleccionados se desempeñarán en ambientes de trabajo globales y de alta exigencia técnica.

Además, es importante destacar que esta convocatoria prioriza la postulación de mujeres, reafirmando el compromiso del Distrito con la equidad de género en el ámbito laboral tecnológico.

Es crucial que tengas presentes los plazos para no quedarte por fuera. Mientras que la fase virtual para el sector tech tuvo un cierre inicial el domingo 10 de mayo, la gran convocatoria presencial para Tiendas D1 sigue en pie y se llevará a cabo este miércoles 13 de mayo de 2026.