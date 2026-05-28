Mujeres protagonizan reñida pelea en plena vía pública de Bogotá por temas sentimentales

Un nuevo video grabado en Bogotá volvió a generar conversación en redes sociales luego de mostrar una fuerte pelea entre dos mujeres en plena vía pública. El momento ocurrió sobre la carrera 56, entre la avenida Américas y la calle 13, una zona bastante transitada de la capital.

Las imágenes rápidamente empezaron a compartirse entre usuarios y páginas de entretenimiento debido a la escena que presenciaron varios conductores y peatones que se encontraban en el lugar.

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En el video se observa a las dos mujeres en el piso mientras se halan del cabello en medio de la vía. La situación llamó todavía más la atención porque, pese a la cantidad de personas alrededor, nadie intervino directamente para separarlas.

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El hecho provocó comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos usuarios reaccionaron con humor y memes por lo ocurrido, otros rechazaron la situación y cuestionaron que todo sucediera a plena luz del día y frente a decenas de personas.

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre qué habría provocado exactamente el enfrentamiento. Sin embargo, en diferentes publicaciones empezó a circular la versión de que el problema estaría relacionado con temas sentimentales.

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Esa información no ha sido confirmada oficialmente, pero sí fue uno de los detalles que más comentarios despertó entre quienes vieron el clip viral.

La grabación muestra cómo ambas mujeres permanecen varios segundos forcejeando en el suelo mientras algunos vehículos disminuyen la velocidad para observar lo que estaba ocurriendo. Incluso se escucha a varias personas reaccionando sorprendidas por la escena.

El video de la pelea comenzó a circular masivamente en redes sociales

En cuestión de horas, el contenido comenzó a moverse ampliamente en redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados por usuarios bogotanos.

Muchas personas señalaron que la escena reflejaba el nivel de tensión con el que algunas situaciones personales terminan explotando en espacios públicos. Otros internautas, por el contrario, criticaron la manera en que varios testigos prefirieron grabar antes que intentar detener el enfrentamiento.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que no se conoce cómo terminó realmente la pelea. El video que circula en redes corta mientras ambas mujeres continúan en el piso discutiendo y forcejeando.

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Tampoco se ha confirmado si alguna autoridad llegó al lugar después del altercado o si alguna de las involucradas resultó lesionada tras el momento que quedó grabado.