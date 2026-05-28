Angeóloga anuncia mal augurio para Mundial 2026; ¿se cancela?

Si ya estás ahorrando para viajar a Estados Unidos, México o Canadá, tal vez quieras leer esto antes de comprar los tiquetes. El mundo del fútbol está en shock tras las declaraciones de Karen Caro Astral en el programa El Klub de La Kalle.

En una sesión de preguntas rápidas con sus varas de radiestesia, la angeóloga soltó una de las predicciones más tristes para los amantes del balompié: el Mundial de Fútbol 2026 se cancelaría.

Puedes leer: Angeóloga predice fecha en la que estallaría la Tercera Guerra Mundial este año



No se trata de un tema de logística o falta de estadios. La razón es mucho más oscura y global. Según Karen, el planeta se encamina hacia un conflicto de gran escala que detendría en seco todas las actividades recreativas de esta magnitud.

Al preguntarle si el evento se llevaría a cabo, la respuesta fue negativa y muy puntual sobre el momento en que esto ocurriría.

Publicidad

"Es como si fuera a iniciar pero se cancela", explicó de forma tajante en los micrófonos de La Kalle. Esto quiere decir que podríamos estar a las puertas del evento, con toda la parafernalia lista, para recibir la noticia de su suspensión definitiva.

Publicidad

Puedes leer: Angeóloga dice el candidato que ganaría elecciones a Presidencia: “No habrá segunda vuelta”

Para los hinchas colombianos, la noticia tiene un sabor agridulce. Antes de confirmar la cancelación total, los presentadores de La Kalle quisieron saber si nuestra selección llegaría lejos.

La respuesta de las varas no fue nada alentadora, indicando que el equipo no alcanzaría ni siquiera las semifinales. "No, ay triste", comentaron en la mesa de trabajo al recibir la negativa de los guías espirituales de Karen.

La tensión en el estudio de La Kalle aumentó cuando se vinculó esta cancelación con la llegada de un nuevo virus que, a diferencia de los que ya conocemos, tendría un origen distinto y sería parte de una estrategia de confrontación global.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: