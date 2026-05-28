Angeóloga dice el candidato que ganaría elecciones a Presidencia: “No habrá segunda vuelta”

En una reciente y explosiva entrevista en El Klub de La Kalle, la reconocida angeóloga Karen Caro Astral soltó una bomba que tiene a todo el mundo hablando: Iván Cepeda se perfila como el próximo presidente de Colombia, y lo más increíble es que lo lograría en primera vuelta.

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Si te preguntas cómo llegó a esa conclusión, Karen utilizó sus famosas varas de radiestesia, una herramienta milenaria que, según explicó, antes servía para buscar agua y minerales, pero que hoy funciona como un oráculo de respuestas certeras.



Frente a los micrófonos de La Kalle, las varas se cerraron con fuerza para dar un "sí" rotundo ante la pregunta sobre la victoria de Cepeda. "Sí marca Cepeda como el futuro presidente de Colombia", afirmó con seguridad la invitada ante el asombro de los presentadores.



Pero ahí no paría la cosa. En un país donde siempre ronda el fantasma de las irregularidades electorales, Karen dio un parte de tranquilidad que te dejará pensando. Según sus guías, el proceso será transparente.

"Realmente sí lo van a hacer por democracia", aseguró textualmente al referirse a que no habrá trampas en las urnas. Esto significa que el ahorro para el país sería enorme, pues nos evitaríamos el gasto de una segunda vuelta que, según las varas, no será necesaria.

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¿Y qué pasa con los otros grandes nombres?



El panorama para las figuras tradicionales parece estar cerrándose. Mientras que figuras como Abelardo de la Espriella no marcaron fuerza para llegar al cargo más alto, se confirmó una noticia que marca el fin de una era: el retiro definitivo de Sergio Fajardo.

Karen reveló que el exgobernador no volverá a lanzarse, algo que el propio político le habría confirmado en privado previamente.

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Vale aclarar que estas predicciones provienen de la angeóloga y reflejan únicamente su interpretación personal. La Kalle no garantiza que se cumplan ni que los hechos ocurran exactamente como ella los describe, ya que se basan en su percepción y habilidades.

Mira la entrevista completa aquí: