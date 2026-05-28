Formularios E-14: Cómo consultar el acta física de tu mesa de votación para evitar fraudes

En su visita a El Klub de La Kalle, el Registrador Nacional soltó una bomba informativa que debería darte mucha paz: “la Registradoría no declara los resultados la Registradoría no dice quién es el presidente de Colombia”. ¿Entonces quién lo hace? Pues tú, tus vecinos y los jueces.

El proceso es un escudo físico contra cualquier duda. Todo gira en torno a un nombre que suena aburrido pero es vital: el Formulario E-14.

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Escucha bien esto: en Colombia hay 122,000 mesas de votación y “cada mesa de votación tiene tres actas electorales son 360,000 actas electorales o E14 como se conocen técnicamente”.



Lo más increíble es que todas, absolutamente todas, se publican el mismo día de las elecciones en la página de la entidad.

El giro de la historia es que tú puedes ser el auditor de tu propio voto. Después de que cierran las urnas a las 4 de la tarde, los jurados —que son ciudadanos como tú, que “se encuentran ese día a las 8 de la mañana luego ya ahí hay una circunstancia que evidencia que se encuentran seis personas que apenas se conocen”— abren las urnas, cuentan los votos en voz alta y llenan las actas.

Tú puedes buscar el acta de tu mesa específica, ya sea en el Remanso de Bajo, Nazaret o Itagüí, y comparar lo que dice el papel físico con lo que sale en los resultados oficiales.

Como bien dijo el Registrador en La Kalle: “Colombia tiene un proceso electoral físico y lo clave de Colombia es que hay prueba física de los resultados”. A diferencia de otros países donde las actas se esconden, aquí se les toma foto y se suben a la web para que todo el mundo las vea.

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Incluso, las campañas pueden tener hasta “30 testigos por cada mesa de votación” vigilando que el jurado no se equivoque ni en un punto

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El control no termina ahí. Una vez que el acta sale de la mesa, se va a una comisión escrutadora donde “jueces de la República que la revisan a detalle con jurado con testigos con abogados” vuelven a mirar los datos. Si alguien tiene una duda, puede pedir que cuenten de nuevo.

¿Y dónde está el funcionario de la Registraduría tomando decisiones ahí? “En ningún lado”, sentenció el funcionario, porque su trabajo es solo poner las sillas, las mesas y el material. La democracia la haces tú con el papel en la mano. ¡Así que a votar sin miedo y a revisar ese E-14!