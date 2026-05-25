Cómo votar con cédula digital en elecciones presidenciales 2026 este 31 de mayo

Esta medida no es un capricho tecnológico, sino que forma parte de un ambicioso proceso de modernización de los servicios del Estado colombiano que busca facilitarte la vida y agilizar los procesos ciudadanos.

Las dimensiones de las próximas elecciones son masivas. Según las proyecciones oficiales de la Registraduría, se estima que cerca de 41 millones de personas están habilitadas para sufragar en todo el país.

Puedes leer: Así funcionará Ley Seca por elecciones presidenciales de Colombia; multas de casi $2 millones



Para manejar este volumen de votantes, la inclusión de herramientas digitales se vuelve fundamental. Así, cuando llegues a tu mesa de votación, tendrás la libertad de elegir entre dos formatos de identificación totalmente legales y reconocidos por las autoridades.



¿Se puede votar con cédula digital?

La Registraduría ha sido muy clara al explicar que existen únicamente dos formas válidas para que presentes tu identificación ese día:

Cédula física de alta seguridad: Es el documento tradicional que ya conoces, fabricado en policarbonato. Cédula digital en tu celular: Puedes presentar tu identificación directamente desde tu dispositivo móvil, pero ojo, esto solo es válido si lo haces a través de la aplicación oficial denominada “Cédula Digital Colombia”.

Es importante que entiendas que la cédula digital no es un documento "menor". De hecho, tiene la misma validez legal que el documento físico tradicional.

Esta equivalencia jurídica está respaldada por el Decreto 1413 de 2017, una normativa que garantiza que ambos formatos sean legítimos para que puedas acceder a las urnas sin inconvenientes.

Puedes leer: ¿No vas a votar este 31 de mayo? La verdad sobre las multas y consecuencias

Publicidad

¿Se puede ir a votar mostrando la foto de la cédula en el celular?

Aunque puedes usar tu celular, no cualquier imagen de tu cédula sirve. La entidad recordó de manera enfática que el documento digital debe visualizarse exclusivamente desde la app autorizada.

Por seguridad y para evitar fraudes, los jurados de votación no aceptarán:

Publicidad

Fotografías de tu cédula.

Capturas de pantalla (pantallazos) del documento.

Archivos en formato PDF que tengas guardados en el móvil.

Fotocopias de la versión digital.

Si intentas identificarte con alguno de estos formatos, los jurados no podrán permitirte el ingreso a la urna, ya que solo la aplicación oficial garantiza que los datos son verídicos y están actualizados en tiempo real.

Prepárate antes del 31 de mayo

Para que tu experiencia de voto sea fluida, la recomendación es que no dejes todo para el último minuto. Si decides usar tu celular, asegúrate de activar la aplicación previamente y verificar que funcione correctamente antes de salir de tu casa hacia el puesto de votación.

Recuerda que la tecnología puede fallar o podrías necesitar una actualización de la app, así que mejor haz la prueba unos días antes.

Por su parte, la organización electoral también se está preparando. Se ha indicado que los puestos de votación deberán contar con mecanismos de validación tecnológica específicos.

Estos dispositivos permitirán a las autoridades y a los jurados verificar tu identidad de forma segura si decides usar la modalidad digital, garantizando así la transparencia total de la jornada electoral de 2026.