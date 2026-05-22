¿No vas a votar este 31 de mayo? La verdad sobre las multas y consecuencias

A medida que se acerca la primera vuelta presidencial de Colombia, programada para este 31 de mayo de 2026, miles de ciudadanos se hacen la misma pregunta: ¿qué pasa si decido no votar? En un panorama de alta polarización política, el abstencionismo vuelve a estar en el centro del debate público.

Si estás considerando quedarte en casa durante esta jornada electoral, es fundamental que conozcas los mitos, las realidades legales y las consecuencias de tu decisión.

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¿Es obligatorio votar en Colombia?

A diferencia de otros países de la región donde el sufragio es un mandato legal estricto, en Colombia el voto no es obligatorio.

La Constitución Política lo define como un derecho y un deber ciudadano, pero no impone sanciones penales ni económicas directas por el simple hecho de abstenerse de ir a las urnas.

Por lo tanto, no recibirás ninguna multa económica si decides no votar el 31 de mayo.

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El único escenario donde la ausencia genera sanciones severas es si fuiste seleccionado por la Registraduría Nacional como jurado de votación y no te presentas a cumplir con tu deber. En ese caso específico, las multas pueden ser millonarias o acarrear la destitución si eres empleado público.

Los beneficios económicos y laborales que pierdes

Aunque no hay un castigo monetario directo, la Ley 403 de 1997 establece una serie de incentivos para los votantes. Al abstenerte, pierdes automáticamente los siguientes beneficios legales:



Medio día de descanso laboral remunerado.

Descuento del 10% en el costo del trámite del pasaporte.

Descuento del 10% en la matrícula de universidades públicas.

Rebaja en el tiempo de servicio militar obligatorio.

Descuento en los costos de duplicados de la cédula y libreta militar.

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El contexto electoral: ¿Qué se juega el país?

La decisión de no votar también impacta el rumbo político del país, especialmente en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

Las encuestas más recientes muestran un escenario altamente fragmentado con 14 fórmulas presidenciales inscritas en el tarjetón.

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El pulso principal por llegar a la Casa de Nariño se concentra en tres grandes bloques ideológicos:



Iván Cepeda: El senador y candidato del oficialismo por el Pacto Histórico lidera actualmente la intención de voto, buscando dar continuidad a las políticas de izquierda. Abelardo de la Espriella: El abogado y empresario avanza con fuerza en el segundo lugar bajo su movimiento "Defensores de la Patria", consolidándose como la opción de derecha radical. Paloma Valencia: La senadora del Centro Democrático se mantiene firme en la tercera posición del bloque opositor.

Si ninguno de los candidatos logra superar el 50% más uno de los votos válidos en los comicios del 31 de mayo, Colombia irá a una segunda vuelta el próximo 21 de junio. Tu participación, o tu abstención, definirá cuáles de estos líderes pasarán al balotaje final.