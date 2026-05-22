Serias amenazas a capturados en Venezuela por caso Yulixa; los esperan en la cárcel

El caso de Yulixa Toloza sigue generando reacciones dentro y fuera de Colombia.

Ahora, en medio de las capturas realizadas en Venezuela contra varios de los implicados en la investigación, comenzaron a circular en redes sociales unos videos con fuertes amenazas dirigidas a las personas señaladas de participar en todo lo ocurrido alrededor de la estilista de 52 años.

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Las grabaciones rápidamente se hicieron virales y desataron todo tipo de comentarios entre los usuarios, especialmente porque en los videos aparece un hombre encapuchado lanzando mensajes intimidantes contra Edinson Torres y María Fernanda Delgado, capturados recientemente en territorio venezolano junto a Eduardo David Ramos, señalado de haber realizado el procedimiento estético clandestino a Yulixa.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue una frase en la que el hombre asegura que ya habría dado instrucciones para que los capturados “paguen” dentro de cualquier cárcel a la que lleguen en Venezuela.

“He dado la orden en Venezuela que Edinson Torres y María Fernanda Delgado a cualquier cárcel que lleguen en Venezuela les den su merecido por lo acontecido con Yulixa Toloza, esto no se quedará así. Y si ellos no son deportados, haremos que sufran en vida y en carne propia todo el dolor que sintió Yulixa”, dice parte del mensaje que comenzó a circular masivamente en redes sociales.

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Las grabaciones comenzaron a compartirse rápidamente en diferentes cuentas y grupos relacionados con el caso Yulixa Toloza.

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En los videos, el hombre también aparece enviando un mensaje en el que pide disculpas “en nombre de los venezolanos” por todo lo ocurrido con la mujer colombiana.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de esas amenazas ni sobre la identidad real de la persona que aparece hablando en las grabaciones.

Precisamente eso fue lo que abrió un fuerte debate entre los usuarios en redes sociales.

Mientras algunas personas aseguran que detrás de los videos podrían estar integrantes de bandas o grupos armados ilegales en Venezuela, otros creen que todo se trataría simplemente de un creador de contenido buscando llamar la atención alrededor del caso.

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Las capturas llevaron el caso hasta Venezuela

La investigación dio un giro internacional luego de que varios de los principales señalados huyeran hacia Venezuela.

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Allá fueron capturados María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo David Ramos.

Las autoridades también señalaron que Eduardo Ramos no tendría formación médica ni credenciales profesionales relacionadas con el procedimiento que le realizó a Yulixa.

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Mientras tanto, en Colombia también fueron detenidos Jesús Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira, señalados de mover el carro relacionado con el caso.

Las autoridades sostienen que ambos hombres intentaron reclamar el vehículo utilizado para trasladar a Yulixa y posteriormente moverlo hacia Cúcuta.