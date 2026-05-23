Así será el último adiós a Yulixa Toloza: detalles de la velación y ceremonia funeraria

Luego de varios días marcados por la conmoción alrededor del caso de Yulixa Toloza, familiares y personas cercanas a la estilista de 52 años comenzaron a compartir en redes sociales los detalles de las ceremonias con las que le darán el último adiós en Bogotá.

A través de una imagen difundida durante las últimas horas, allegados de Yulixa confirmaron la fecha, lugar y horarios tanto de la velación como de las exequias que se realizarán este fin de semana en la capital del país.

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La publicación rápidamente empezó a circular entre cientos de usuarios que han seguido de cerca la historia de la mujer que desapareció luego de ingresar a un centro estético clandestino en el sur de Bogotá.

En la imagen compartida por familiares aparece una fotografía de Yulixa acompañada por un mensaje que ha conmovido a muchas personas.

“Su vida fue un ejemplo de amor, entrega y fe. Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones”, dice la pieza difundida en redes sociales.

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¿Dónde será la velación de Yulixa Toloza?

Según la información conocida, la velación fue programada para este 23 de mayo en una funeraria ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Desde las primeras horas del día comenzaron a llegar familiares, amigos y personas cercanas a la estilista para acompañar a sus seres queridos en medio del difícil momento.

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Las imágenes relacionadas con la ceremonia también comenzaron a compartirse ampliamente en redes sociales, donde muchas personas dejaron mensajes de apoyo para la familia de Yulixa.

Mientras tanto, las exequias fueron organizadas para el 24 de mayo en la capilla del Cementerio de Chapinero.

Posteriormente, sus restos serán inhumados en ese mismo camposanto, según se conoció en la información entregada por allegados de la mujer.

La despedida de Yulixa ocurre en medio de una investigación que sigue generando impacto en Colombia por los detalles que poco a poco han salido a la luz alrededor de su desaparición y muerte.

La estilista de 52 años había ingresado el pasado 13 de mayo al centro estético clandestino Beauty Laser M.L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser con sedación.

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De acuerdo con la investigación, poco después del procedimiento comenzó a presentar graves complicaciones físicas.

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Videos conocidos durante los últimos días mostraron a Yulixa visiblemente afectada, con dificultad para respirar, desorientada y sin poder mantenerse estable mientras permanecía dentro del lugar.

Posteriormente, cámaras de seguridad registraron el momento en que fue retirada del establecimiento y subida a un vehículo particular.

Días más tarde, las autoridades encontraron su cuerpo a un costado de una carretera rural entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

