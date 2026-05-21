Medicina Legal confirma que Yulixa Toloza murió por embolia pulmonar

Se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años hallada sin vida después de someterse a un procedimiento estético clandestino en el sur de Bogotá.

Esta vez, un documento de Medicina Legal habría confirmado la causa del fallecimiento.

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Según reveló La FM, el periodista Mauricio Collazos tuvo acceso al informe oficial elaborado por Medicina Legal y que además ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación como parte del proceso de investigación que avanza alrededor del caso.

De acuerdo con la información conocida, el documento establece que Yulixa Toloza murió por una embolia pulmonar, una de las hipótesis que desde el comienzo había sido mencionada públicamente por expertos forenses mientras se esperaba el resultado definitivo de la necropsia.

La noticia ha generado aún más impacto debido a todo lo que rodeó la desaparición de la mujer y las circunstancias en las que se realizó el procedimiento estético al que acudió días antes de ser encontrada sin vida.

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El informe ya fue entregado a la Fiscalía

La FM aseguró que el documento de Medicina Legal ya hace parte del expediente oficial que actualmente revisa la Fiscalía.

El informe forense sería una de las pruebas clave para avanzar en las decisiones judiciales relacionadas con las personas investigadas por lo ocurrido con Yulixa Toloza.

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Desde que inició el caso, Medicina Legal había explicado que existían varias hipótesis alrededor de la muerte de la mujer. Entre ellas se hablaba de una posible embolia pulmonar, complicaciones asociadas a anestesia o incluso un shock provocado por un proceso anémico.

Sin embargo, con el nuevo documento, la embolia pulmonar aparece ahora como la causa establecida oficialmente dentro del análisis médico forense.

¿Qué es embolia pulmonar?

Una embolia pulmonar ocurre cuando una arteria de los pulmones se bloquea, generalmente por un coágulo que viaja desde otra parte del cuerpo, afectando la circulación y el paso normal del oxígeno.

Esta condición puede provocar síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareo, desorientación y cambios en el estado físico de la persona.

Dependiendo de la gravedad y de la rapidez con la que sea atendida, puede generar complicaciones severas en el organismo.

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Precisamente, en el último video conocido de Yulixa Toloza antes de su fallecimiento, varias personas en redes sociales señalaron que la mujer aparentemente presentaba algunos de estos síntomas.

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En las imágenes se le veía con dificultades para respirar, desorientada y con un evidente deterioro físico mientras permanecía sentada dentro del lugar donde le realizaron el procedimiento estético.

A pesar de esa situación, las personas que estaban junto a ella le insistían constantemente en que respirara profundo y hasta intentaron darle comida, mientras Yulixa lucía cada vez más afectada.