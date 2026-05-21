Primeras imágenes de la captura de 'Valentina Mor'; esto encontraron en el operativo

La influencer conocida en redes sociales como Valentina Mor volvió a quedar en manos de las autoridades en Medellín.

La creadora de contenido, identificada como Valentina Velásquez, era seguida desde hace varios meses por investigaciones relacionadas con presuntos robos a ciudadanos extranjeros en diferentes zonas del país.

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El operativo fue realizado por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Laureles, uno de los sectores más concurridos de Medellín.

Allí, uniformados llegaron hasta una vivienda arrendada por medio de aplicaciones de estadías cortas, lugar donde residía la influenciadora.

La captura se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales debido a la popularidad que Valentina Mor había ganado en internet, donde constantemente compartía videos mostrando lujos, dinero y fiestas.

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Según las autoridades, la investigación avanzó luego de varias denuncias de turistas que aseguraban haber sido víctimas de hurtos después de compartir con algunas personas en encuentros sociales.

El operativo en Laureles dejó varios elementos incautados

Durante el procedimiento realizado por la Policía, las autoridades encontraron varios objetos que ahora hacen parte del material bajo investigación.

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De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, dentro de la vivienda hallaron cerca de un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, gafas de diferentes marcas y relojes que, presuntamente, pertenecerían a algunas víctimas.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue precisamente un par de gafas que habría sido reconocido por una persona afectada y reportado anteriormente como desaparecido.

Las autoridades sostienen que todos estos elementos serán analizados mientras avanza el proceso judicial contra la influenciadora.

La influencer ya había sido detenida días atrás

Esta no sería la primera vez que Valentina Mor quedaba involucrada en una investigación similar. A comienzos de mayo, la mujer ya había sido capturada luego de ser relacionada con otro caso ocurrido en el barrio Colón.

Según la denuncia conocida por las autoridades, un ciudadano extranjero aseguró haber detectado movimientos extraños en sus cuentas bancarias después de compartir con varias personas en Medellín.

En ese momento, Valentina Velásquez fue interceptada cuando se movilizaba en un vehículo junto a otros dos hombres que, aparentemente, estaban bajo efectos del alcohol.

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Aunque posteriormente recuperó la libertad, las autoridades mantuvieron el seguimiento sobre sus movimientos mientras recopilaban nuevas pruebas.

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Uno de los puntos más delicados del caso tiene que ver con la hipótesis que manejan las autoridades sobre la modalidad utilizada para dejar en estado de indefensión a las víctimas.

El secretario de Seguridad indicó que existirían evidencias que apuntan a que algunas personas habrían sido afectadas con sustancias tóxicas antes de los robos.

Además, Manuel Villa Mejía también mencionó que la influenciadora aparecía frecuentemente en videos publicados en redes sociales donde mostraba grandes cantidades de dinero en efectivo y una vida llena de excesos.

Incluso aseguró que en otro operativo reciente Valentina Mor habría sido encontrada junto a un hombre señalado por las autoridades y solicitado con fines de extradición.