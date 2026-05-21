¿De qué murió Yulixa Toloza? Medicina Legal reveló en qué estado fue encontrado su cuerpo

Siguen apareciendo nuevos detalles alrededor del caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que perdió la vida luego de asistir a un centro estético ilegal.

Esta vez fue Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, quien entregó información clave sobre el estado en que fue encontrado el cuerpo y las posibles causas de la muerte que hoy están bajo investigación.

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En conversación con Noticias Caracol, el funcionario explicó que todavía no existe una causa definitiva del fallecimiento, ya que el informe oficial depende del resultado de la necropsia realizada por los especialistas forenses.

Sin embargo, sí habló de varios escenarios que están siendo analizados por Medicina Legal.

De acuerdo con Cortés, una de las hipótesis es que Yulixa Toloza hubiera sufrido una embolia pulmonar.

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También señaló que pudo presentarse una complicación relacionada con la aplicación de anestesia o incluso un proceso anémico que habría desencadenado un shock en su organismo.

“El informe de necropsia o autopsia que será entregado a la Fiscalía determinará exactamente la causa y la manera de muerte”, indicó el director de Medicina Legal durante la entrevista.

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Medicina Legal reveló en qué estado estaba el cuerpo de Yulixa Toloza

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la descripción del estado en que las autoridades recibieron el cuerpo de la mujer.

Según explicó Ariel Emilio Cortés, cuando Yulixa fue encontrada ya habían pasado varios días desde su fallecimiento.

“El cuerpo estaba descompuesto”, aseguró el funcionario, quien además detalló que habían transcurrido siete días mientras permanecía en un lugar donde el proceso natural avanzó con el paso del tiempo.

Esa situación también hace parte de las labores forenses que actualmente adelanta Medicina Legal para determinar con mayor precisión cuándo ocurrió la muerte.

Cortés explicó que los especialistas realizan diferentes estudios para acercarse a una fecha y hora aproximada.

Según indicó, durante la autopsia se analizan elementos macroscópicos y microscópicos del cuerpo. Entre ellos, las muestras tomadas permiten observar cómo avanzó la fisiopatología y así establecer un cálculo aproximado del momento del fallecimiento.jud

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La persona que atendió a Yulixa no sería profesional de la salud

Otro de los datos revelados por Medicina Legal tiene que ver con el lugar donde Yulixa Toloza se realizó el procedimiento estético.

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De acuerdo con Ariel Emilio Cortés, la persona encargada de practicar la lipólisis en Beauty Láser “no era profesional de la salud”.

El director explicó que el sitio tampoco contaba con las condiciones adecuadas que sí puede tener una clínica o un hospital para responder ante cualquier emergencia médica.

“En una clínica existe un riesgo, pero es mucho menor porque hay soporte médico y profesionales preparados para atender una situación crítica”, comentó.

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Además, aseguró que en el lugar donde se realizó el procedimiento las condiciones eran inadecuadas y eso habría aumentado considerablemente el peligro para la paciente.

Durante la entrevista, Ariel Emilio Cortés también se refirió a la manera en que podría clasificarse el caso desde el punto de vista forense. Según explicó, existe la posibilidad de que la muerte de Yulixa Toloza sea considerada como una muerte violenta.

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Aunque aclaró que la decisión final dependerá del análisis del equipo forense y del informe oficial del patólogo encargado del caso, indicó que esa posibilidad está siendo contemplada.

