Medicina Legal lanza anuncio sobre modo y causa de muerte de Yulixa Toloza

El caso de Yulixa Toloza volvió a dar un giro inesperado luego de conocerse que las dos personas capturadas en Cúcuta por su presunta relación con la desaparición de la mujer quedaron en libertad tras cumplirse el tiempo legal de detención.

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La noticia generó múltiples reacciones debido a que el proceso continúa siendo uno de los más comentados en Colombia, especialmente después del hallazgo del cuerpo en Apulo, Cundinamarca, y de los detalles que siguen apareciendo alrededor de la investigación.



Los dos hombres, ambos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos luego de que las autoridades encontraran el vehículo en el que habría sido transportada Yulixa tras salir del centro estético al que asistió el pasado 13 de mayo en Bogotá.



Uno de ellos sería familiar de la esteticista relacionada con este caso. Sin embargo, luego de cumplirse las 36 horas establecidas para la detención, ambos recuperaron la libertad mientras continúan vinculados a la investigación.

Las autoridades aclararon que el proceso sigue activo y que un juez deberá definir posteriormente la situación judicial de estas personas.

La ruta del vehículo que siguió la investigación

Mientras avanzan las diligencias judiciales, uno de los puntos clave para las autoridades sigue siendo el recorrido que hizo el automóvil de placas UCQ340 desde Bogotá hasta Norte de Santander.

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La investigación permitió reconstruir parte del trayecto gracias a cámaras, peajes y reportes entregados por la comunidad.

Todo comenzó en la madrugada del jueves cuando el vehículo salió de Bogotá y quedó registrado en varios peajes.

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El primer registro ocurrió sobre la 1:50 de la madrugada en el peaje Andes. Posteriormente, el carro apareció en el peaje El Roble hacia las 2:14 a. m. y minutos después en Albarracín, en Villa Pinzón.

Después de ese punto, las autoridades detectaron un vacío de varias horas hasta que el vehículo volvió a aparecer en Tuta, Boyacá.

La ruta continuó por municipios de Santander como Curití y Los Curos antes de ingresar a Norte de Santander por Pamplonita y Los Acacios.

Finalmente, el carro fue ubicado en Los Patios, donde, según información recopilada por las autoridades, habría sido guardado en una vivienda alquilada.

Precisamente, fueron habitantes del sector quienes alertaron sobre movimientos sospechosos y permitieron que las autoridades encontraran el carro.

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¿Por qué tardará el informe definitivo de Medicina Legal?

Otro de los temas que más ha llamado la atención en este caso es el tiempo que podría tomar el informe completo de Medicina Legal.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, explicó para RCN que el proceso podría tardar varios días debido a las condiciones en las que llegó el cuerpo y al tiempo transcurrido desde la desaparición de Yulixa.

Según confirmó, el procedimiento de identificación plena ya terminó y permitió establecer oficialmente que sí se trataba de Yulixa Toloza.

Ahora, el proceso quedó en manos del patólogo forense encargado del caso, quien deberá determinar tanto la manera como la causa de muerte.

Sin embargo, Medicina Legal explicó que algunos hallazgos podrían permanecer en estudio mientras se desarrollan análisis complementarios. El informe final será entregado directamente a la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará adelantando las investigaciones correspondientes.