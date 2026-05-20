Implicados en muerte de Jaime Moreno podrían quedar libres, ¿por capacitación de jurados?

La posibilidad de que los implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno recuperen la libertad tiene encendidas las alarmas de la familia del joven universitario y de quienes han seguido el caso desde octubre de 2025.

El proceso judicial enfrenta un momento crítico por cuenta del vencimiento de términos, una figura legal que podría permitir que Juan Carlos Suárez y Ricardo González salgan de prisión mientras continúa el juicio en su contra.

Puedes leer: Caso Jaime Moreno: Fiscalía logra victoria clave y acusados deberán pagar años en prisión



La situación ha generado indignación debido a las constantes suspensiones y aplazamientos que han frenado el avance de las audiencias durante los últimos meses.

Jaime Esteban Moreno murió en la madrugada del 31 de octubre de 2025 luego de ser atacado tras una fiesta de Halloween en Bogotá. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más comentados del país debido a los videos de seguridad y a los testimonios recopilados por las autoridades.

Publicidad

Actualmente, los dos procesados enfrentan cargos por homicidio mientras las autoridades siguen buscando a una tercera persona identificada como Kleidymar Paola Fernández, quien continúa prófuga y estaría en Venezuela.

La audiencia fue aplazada nuevamente

El abogado de las víctimas advirtió que el proceso está cerca de llegar al límite legal establecido para mantener privados de la libertad a los capturados sin que haya iniciado formalmente el juicio.

Publicidad

Según se conoció, desde la etapa de acusación hasta el comienzo del juicio existen 120 días para desarrollar las audiencias preparatorias. Sin embargo, diferentes situaciones han provocado retrasos que hoy tienen al caso en una situación delicada.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el reciente cambio de despacho judicial bajo medidas de descongestión.

Noticias Caracol reveló que el nuevo juzgado había programado diligencias importantes, pero las mismas terminaron suspendidas debido a que el juez fue requerido para una capacitación relacionada con las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Ahora, las audiencias quedaron reprogramadas para el 20 de junio, fecha que para la familia representa un riesgo enorme frente al vencimiento de términos.

La preocupación aumenta porque, si el proceso no avanza dentro de los tiempos establecidos por la ley, los implicados podrían recuperar su libertad mientras continúa el juicio.

Publicidad

Puedes leer: Fiscalía revela escritos contra los señalados por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno

La familia denuncia demoras que podrían favorecer a los procesados

Uno de los temas que más controversia ha generado en el caso de Jaime Esteban Moreno son los constantes aplazamientos de las audiencias judiciales.

Publicidad

Según han manifestado los familiares de la víctima, las repetidas suspensiones estarían acercando peligrosamente el proceso al vencimiento de términos, situación que podría beneficiar a los implicados.

La molestia aumentó luego de conocerse que una de las diligencias fue suspendida porque el juez encargado del caso fue requerido para una capacitación relacionada con las próximas elecciones presidenciales.

Ese detalle provocó múltiples reacciones entre quienes siguen el caso, especialmente porque la nueva fecha para continuar con el proceso quedó fijada para el próximo 20 de junio, aumentando la preocupación por los tiempos judiciales.

Para la familia de Jaime Moreno, cada aplazamiento genera incertidumbre y temor frente a la posibilidad de que los procesados puedan recuperar su libertad mientras avanza el juicio.