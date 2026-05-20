Cubana mencionada en caso Yulixa Toloza rompe el silencio: “No soy cirujana”

Continúan apareciendo detalles alrededor de lo ocurrido con Yulixa Toloza, una mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima tras someterse a un procedimiento estético este martes 19 de mayo. Ante esto, Danubia Blanco Azahares, se pronunció una vez que su nombre se vinculó a la investigación de lo ocurrido.

Blanco, propietaria del centro de estética BL Doctora Danubia Blanco SAS ubicado en el sector de Los Héroes, al norte de Bogotá, decidió dar la cara para desvincularse de la red de clínicas clandestinas, además de mencionar que su relación con la dueña de Beauty Laser acabó años atrás.

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Para el medio de comunicación El Tiempo Danubia Blanco mencionó que su relación con María Fernanda Delgado, afirmó que acabó debido a actos de deshonestidad de la venezolana, declaraciones se dan cuando se confirmó que Delgado figuró como representante legal suplente y socia de su empresa hasta octubre de 2025.



"Desde 2025 no tengo relación con ella porque en la compra de unos equipos médicos me robó, hubo una alteración de facturas y rompimos todo tipo de vínculo", afirmó Blanco a este medio de comunicación, debido a esto, la empresaria busca marcar una distancia definitiva frente a las operaciones de María Fernanda Delgado y más con lo ocurrido con Yulixa Toloza.

¿Qué más comentó la cubana relacionada en el caso de Yulixa Toloza?

Por otro lado, está también fue enfática al negar que en su establecimiento del norte de Bogotá se realizarán intervenciones quirúrgicas. “Yo no soy cirujana. Aquí hacemos procedimientos de masajes faciales, drenajes linfáticos y moldeamientos”, aseguró la mujer oriunda de Cuba.

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Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía y la Sijín revelaron que ambas sedes la de Venecia y la Los Héroes compartían líneas telefónicas, personal médico itinerante y hasta piezas publicitarias. Incluso, testimonios de pacientes sugieren que el personal médico alternaba entre los dos puntos y que en la sede de Los Héroes se realizaban.

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De igual forma, se conoció que la Secretaría Distrital de Salud procedió al cierre definitivo de su local el pasado 16 de mayo de 2026. La clausura se debió a la falta de autorización para prestar servicios estéticos y a inconsistencias graves en la tenencia de medicamentos y elementos médico-quirúrgicos.

Por su parte, la Secretaría de Salud aclaró que, si bien el centro de Danubia Blanco presentaba irregularidades administrativas y sanitarias, aún no se ha establecido un vínculo directo entre este local específico y la muerte de Yulixa Toloza, esto mientras la investigación continúa para determinar una posible relación de estos casos.

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