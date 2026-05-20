Primera imagen de captura de Eduardo Ramos, cirujano de Yulixa que resultó ser barbero

Continúan apareciendo detalles sobre lo ocurrido con Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que perdió la vida tras un procedimiento estético en Bogotá, tanto es así que las autoridades venezolanas confirmaron la captura de los tres principales sospechosos, entre ellos Eduardo David Ramos, un barbero que se hacía pasar por cirujano plástico.

Se conoció que tras varios días de búsqueda coordinada por la Interpol y la Fiscalía General de la Nación, se logró la ubicación de los implicados. Eduardo David Ramos Ramos, quien fue detenido en la ciudad de Maracay, estado de Aragua. De igual forma, en el estado de Portuguesa, fueron capturados Edinson José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Hernández.

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Las autoridades comenzaron a realizar la ruta de escape, la cuál comenzó en Bogotá y se extendió hasta Venezuela, esto mediante un Chevrolet Sonic, hallado previamente en Cúcuta, el 18 de mayo, en donde se dió la captura de Jesús Heránndez, tío de María Fernanda Martínez junto a Kelvis Sequera Delgado.



¿Quién es el cirujano de Yulixa Torres?

La investigación realizada por las autoridades encontró que Beauty Laser, era una clínica clandestina de estética situada en el sur de Bogotá, en la cuál era manejada por la ciudadana venezolana María Fernanda Martinez, manejada con su pareja Edinson Torres.

Por otro lado, Eduardo Ramos, el principal señalado de realizar la intervención, las autoridades conocieron que este no cuenta con ningún título ni certificación médica acreditada. Tanto es así que testigos señalaron que este era un estilista y barbero profesional, y utilizaba las redes sociales para promocionarse como cirujano.

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Recordemos que Yulixa Toloza asistió a Beauty Láser el pasado 13 de mayo para someterse a una lipólisis láser. Sin embargo, se conoció que el cuerpo de la víctima fue hallado este 19 de mayo después en un terreno baldío en la vereda El Copial de Apulo, Cundinamarca.

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Mientras tanto, las autoridades señalan que hubo varias irregularidades durante el procedimiento estético, donde se comenta que le retiraron cerca de 10 litros de grasa, una cifra que duplica los límites de seguridad médica recomendados. Además que hubo uso irregular de anestesia y también falta de testigos.

Ante esto, los detenidos enfrentan una imputación con relación de desaparición forzada, homicidio, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de material probatorio. Esto, mientras la Fiscalía General de la Nación espera que los responsables sean extraditados a Colombia para responder lo ocurrido.

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