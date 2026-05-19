Alina Lozano reaparece y habla de duro momento que enfrentó: “Me quería llevar la muerte”

Alina Lozano, volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras revelar un angustiante episodio de salud que vivió recientemente. Por medio de sus redes sociales, la reconocida actriz compartió los detalles de un suceso que calificó como una experiencia cercana al "inframundo".

Durante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la actriz relató con evidente conmoción lo sucedido apenas minutos después de haber despertado de un fuerte episodio de parálisis del sueño, al punto que confesó: “Hace poquitos minutos me quería llevar la muerte, la pelona, la calaca”.

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Según comentó la actriz, este trastorno se habría manifestado de una manera particularmente agresiva, dejándola con un sinsabor y una sensación de vulnerabilidad extrema. Al punto que ella describió dicha situación como un fenómeno interno donde el cuerpo no responde a las órdenes del cerebro.



Para Alina Lozano, lo más perturbador de la parálisis del sueño no es sólo la inmovilidad, sino la sensación física de que los órganos vitales dejan de funcionar y que no pueda hacer nada. “Es esa sensación de estar paralizados, de no poderse mover, de sentir que se paralizan los pulmones”.

¿Qué más comentó Alina Lozano sobre esta situación?

De igual forma, la actriz enfatizó que la distorsión del tiempo y la percepción de la realidad que acompaña a esta afección clínica. Así mismo, mencionó que es “una sensación que clínicamente la experimentas por un corto tiempo, pero que la experimentas en el inframundo”.

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Por otro lado, afirmó que consciente de las creencias populares y los mitos urbanos que rodean a este trastorno, Alina Lozano aprovechó su plataforma para aclarar que su situación no tiene nada que ver con algo paranormal. “No es brujería, no es que se te ponga encima un espíritu, nada de eso… es conocer de cerca a la pelona”, afirmó tajantemente.

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El punto más crítico del episodio fue la soledad e incapacidad de reacción ante el peligro percibido. Según sus palabras, el mayor suplicio es el estado de vigilia mental atrapado en un cuerpo inerte: “No poder llamar a nadie, no poder gritar, no poder pedir auxilio… la mente está despierta”.

Recordemos que este episodio transcurre poco después de que la actriz confirmara su ruptura amorosa con Jim Velásquez, una relación que ha estado bajo el escrutinio público constantemente, dado a la forma como estos publicaban contenido en sus redes sociales.