Mamá de Yulixa Toloza confesa la inesperada decisión que tomó su hija: “Nadie lo sabía”

El caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, dio un nuevo giro, esto después de varios días de incertidumbre sobre su paradero. Ante esto, su madre, Nubia Luz Toloza, rompió el silencio y reveló todo el dolor que tiene sobre lo ocurrido.

Para medios de comunicación, Nubia Luz Toloza compartió que estos días son de incertidumbre total, además explicó que todo está "acabándose mentalmente" ante la falta de noticias, describiendo la situación como un sufrimiento insoportable para alguien que afronta su vejez.

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Sin embargo, el punto que le duele más es sobre la ausencia que hay de su hija, en especial por lo todo que representa ella. "Es un dolor muy grande de una madre, perder una hija así, miserablemente", declaró visiblemente destrozada. Además, la mujer reveló que vive sola y que ella no era solo su hija, sino su pilar fundamental: "Les pido que me colaboren buscándola todo lo que puedan, porque yo estoy sola y ella es quien me ayuda para todo".



¿Cuál fue la confesión que hizo la mamá de Yulixa Toloza?

De igual forma, la mamá de Yulixa Toloza reveló que ellos desconocían que ella tuviera planes de realizarse una intervención quirúrgica. Según la madre, "nadie lo sabía"; ninguno de sus allegados imaginó que la mujer acudiría al centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, para una lipólisis láser.

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Pese a esto, la madre exige respuestas contundentes, lanzando un clamor desesperado: "La queremos viva o muerta, pero que me la consigan, por Dios". Esto debido a que todavía no aparecen pistas sobre el paradero de la estilista de 52 años, después de más de 6 días que no se encuentra su paradero.

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Por otro lado, se conoció que el vehículo Chevrolet Sonic gris (placas UCQ340) en el que Yulixa fue retirada del centro estético por dos hombres fue hallado abandonado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Además de que las autoridades realizaron dos capturas sobre esto.

Hasta el momento, dos personas han sido capturadas en relación con el caso, específicamente quienes habrían conducido el vehículo, aunque los principales sospechosos siguen bajo investigación.

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