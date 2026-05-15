Revelan cuánto pagó en realidad Yulixa Toloza por 'lipo de garaje'; lo barato sale caro

La desaparición de Yulixa Toloza tras una intervención estética en el sur de Bogotá ha puesto sobre la mesa un debate necesario sobre la seguridad en el gremio de la belleza y los riesgos de buscar ofertas económicas en procedimientos quirúrgicos.

En una reveladora entrevista en El Klub de La Kalle, se dieron a conocer detalles sobre el costo real que la estilista pagó por una lipólisis láser en un establecimiento que las autoridades ya han calificado como un "sitio de garaje" en el barrio Venecia.

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Según se discutió en el programa conducido por Jhon Carrero, Yulixa habría cancelado una suma de "3 millones y algo más" por la intervención.



Esta cifra resultó ser el principal gancho para que la mujer, motivada por el "voz a voz" de otras conocidas a las que supuestamente les había ido bien, decidiera confiar en este lugar.

Sin embargo, esta economía aparente escondía una falta total de garantías médicas, permisos legales y personal calificado.

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La doctora María Consuelo Carranza, experta invitada a El Klub de La Kalle, fue contundente al comparar este precio con los estándares de una clínica certificada.

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"Eso no vale ni una clínica... una cirugía plástica verdadera en una institución buena está costando de 12 a 15 millones de pesos", explicó la especialista.

La diferencia abismal de precios se explica porque los centros legales cubren derechos de sala, seguros, honorarios de anestesiólogos y equipos de emergencia, elementos que brillaban por su ausencia en el local de Venecia donde atendieron a Yulixa.

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En la entrevista, las amigas de Yulixa, Yuri Mora y Estefanía López, admitieron con dolor que la confianza les jugó una mala pasada.

"Aquí cometimos el error de confiarnos de que porque a mí me fue bien... nunca esperábamos que esto fuera a suceder realmente", confesó Estefanía en El Klub de La Kalle.

El lugar, que era liderado por una ciudadana venezolana identificada como María Fernanda Delgado, operaba con una intensidad asombrosa, realizando múltiples procedimientos diarios desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche.

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Otro dato impactante revelado en el programa es el volumen de dinero que este centro estético manejaba.

Según reportes mencionados durante la entrevista, solo en el último mes el establecimiento habría recibido ingresos de entre 60 y 70 millones de pesos por este tipo de intervenciones masivas.

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A pesar de estas ganancias, el lugar no contaba con lo básico para salvar la vida de un paciente en caso de complicación.

"Ellos no supieron detectar a tiempo la complicación no tuvieron el manejo adecuado", sentenció la doctora Carranza sobre el estado crítico en que salió Yulixa del quirófano.

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El caso de Yulixa Toloza sigue siendo un misterio, especialmente después de que se conocieran videos donde se ve a dos hombres sacándola del lugar aparentemente inconsciente.

Escucha toda la entrevista acá: