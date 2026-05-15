"A Yulixa Toloza le sacaron 10 litros de grasa y eso no está permitido": Amiga de la mujer

El caso de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años desaparecida en el sur de Bogotá, ha dado un giro estremecedor tras conocerse detalles técnicos de la intervención a la que se sometió.

Durante una entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle, conducida por Jhon Carrero, Estefanía López, una de sus amigas más cercanas, reveló información preocupante sobre el volumen de tejido adiposo que le fue retirado a la mujer en un establecimiento del barrio Venecia.

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Según el relato, el procedimiento no solo fue realizado por personal presuntamente no idóneo, sino que se habrían ignorado por completo los límites de seguridad médica establecidos para este tipo de cirugías.



La revelación surgió cuando López mencionó haber tenido contacto con la esteticista del lugar después de la intervención. En los micrófonos de El Klub de La Kalle, la joven fue enfática:

“Ella me dice que a ella le sacan más o menos unos 10 L de grasa, lo cual normalmente eso no está permitido”.

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Este dato ha encendido las alarmas entre la comunidad y expertos en salud, ya que, según se explicó en el programa, los estándares médicos sugieren que el límite máximo de extracción segura oscila entre los 5 y 6 litros, dependiendo de la condición física del paciente.

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Para las amigas de Yulixa, el procedimiento careció de toda lógica médica. Estefanía comentó con indignación: “Una persona de 52 años, sacarle 10 L no tiene su lógica”.

Yulixa, quien pesaba aproximadamente 85 kilos, solo buscaba reducir la zona del abdomen y el tronco, pero terminó sometida a una extracción masiva que habría puesto en jaque su estabilidad hemodinámica.

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Esta situación se agrava al considerar que el encargado de la cirugía, identificado como David Ramos, fue descrito como un "aprendiz" que apenas llevaba ocho meses asistiendo en el lugar y carecería de un título profesional como médico.

Durante la charla en El Klub de La Kalle, también participó la doctora María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, quien advirtió sobre los peligros de estas intervenciones masivas en sitios no autorizados.

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La especialista señaló que retirar tal cantidad de grasa puede derivar en complicaciones severas como perforaciones de órganos o intoxicaciones por anestésicos.

"Probablemente no fueron médicos los que lo operaron... es un médico general que no tiene conocimiento de una complicación", afirmó la doctora, subrayando que este tipo de excesos son comunes en los denominados "sitios de garaje".

El testimonio en El Klub de La Kalle también reconstruyó el calvario de Yulixa tras salir de la sala de cirugía. Las amigas relataron que la mujer presentaba una dificultad evidente para respirar y se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema.

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"Yulixa estuvo así como hiperventilando, sobresaturada y demás", recordaron sobre los videos que se difundieron inicialmente.

Escucha toda la entrevista acá: