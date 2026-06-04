Reconocimiento a Yeison Jiménez, Heredero y otros artistas en Premios Mi Bar El Magazine

La industria musical y cultural del país vivieron una velada memorable durante la noche del miércoles 3 de junio cuando se llevó a cabo la celebración de la 5ª edición de los Premios Mi Bar El Magazine, un evento que reafirmó su compromiso con el reconocimiento de la música, el folclor y las raíces que definen nuestra identidad nacional.

La gala, catalogada como un éxito rotundo, se convirtió en una pasarela de talento de alto nivel, donde los sonidos autóctonos fueron los grandes protagonistas. El evento destacó la riqueza de nuestros géneros musicales, logrando una conexión única con el público a través de presentaciones de alto impacto que recorrieron la esencia de la carranga, la música llanera, la champeta y la música popular

La noche contó con la participación estelar de figuras que han marcado la historia y el presente de nuestra música. Entre los artistas que hicieron brillar el escenario con espectáculos inolvidables se encontraron:



El Heredero

Galy Galiano

Jhon Onofre

La Toxi Costeña

Hernán Gómez

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Cada uno de estos talentos ofreció una puesta en escena que, además de entretener, rindió homenaje a la diversidad cultural de Colombia. La respuesta del público fue entusiasta, reafirmando el papel fundamental que estos artistas desempeñan en la preservación de nuestras raíces.



“Fue una noche donde el folclor demostró, una vez más, que es el corazón de nuestra industria. Ver la acogida de los espectadores hacia los sonidos que nos identifican nos llena de orgullo y nos motiva a seguir impulsando estos espacios de visibilidad”, señalaron los organizadores del evento.



La 5ª edición de los Premios Mi Bar El Magazine no solo galardonó a los máximos exponentes de estos géneros, sino que también consolidó a este certamen como una plataforma indispensable para la industria del entretenimiento en Colombia.

Premios Mi Bar El Magazine homenajeó a Yeison Jiménez

La gala estuvo marcada por varios momentos emocionantes entre la entrega de los premios y las presentaciones de reconocidos artistas que pusieron el público a bailar de principio a fin.

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Y en medio de este evento se presentó un lindo momento que dio paso a la nostalgia y el reconocimiento; pues Yeison Jiménez fue mencionado en un homenaje póstumo con una placa que destaca el legado de su carrera.

A la ceremonia asistieron la mamá, hermanas y un sobrino del artista quienes recibieron el galardón y ofrecieron palabras de agradecimiento a Mi Bar El Magazine por incluir un reconocimiento al legado del cantante.

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En la ceremonia también los asistentes disfrutaron de la presentación de Julián Jiménez, sobrino de Yeison y quien interpretó varias de las canciones del Aventurero.

Otro emotivo momentos se dio cuando se rindió homenaje póstumo a Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo de trabajo de Yeison y quien también perdió la vida en el siniestro aéreo del 10 de enero de este año.

Su mamá y su hermano subieron al escenario para compartir unas sentidas palabras, recordando su legado, su pasión y la huella que dejó en la vida de tantas personas.

Todos los presentes se vieron conmovidos por estos homenajes llenos de amor, recuerdos y gratitud que permiten mantener viva la memoria de los integrantes de esta agrupación.