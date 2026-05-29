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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Nueva voz de ‘La Banda del Aventurero’ se conocería en Festival Popular Al Parque

Nueva voz de ‘La Banda del Aventurero’ se conocería en Festival Popular Al Parque

Uno de los festivales más importantes de la ciudad de Bogotá regresa este 2026 con grandes artistas este próximo 6 y 7 de junio.

​Los Tucanes de Tijuana y La Banda del Aventurero encabezarán el Festival Popular al Parque
​Los Tucanes de Tijuana y La Banda del Aventurero encabezarán el Festival Popular al Parque
Foto: imagen de cortesía
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de may, 2026

Bogotá se prepara para vivir dos días llenos de buena música en vivo en los que nadie parará de cantar, tanto es así que de la mano de Ideartes y La Kalle llega El Festival Popular al Parque un evento en el que se celebrará la música regional y la cultura en la ciudad y en el que los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar en vivo artistas de la talla de Los Tucanes de Tijuana, la institución definitiva del regional mexicano y los embajadores globales del sonido norteño.

En especial a sus éxitos como el fenómeno mundial de La Chona y el ritmo de El Tucanazo, hasta la profundidad de El Centenario son algunos de los éxitos que los asistentes podrán disfrutar. De igual forma, se suma La banda del Aventurero, la agrupación que custodia el legado musical de Yeison Jiménez.

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Tanto es así que se conoció que algunas de sus éxitos se construyeron por los himnos que construyeron junto a su líder, destacando éxitos masivos como El Aventurero y Tenías razón, quien perdió la vida en enero de 2026. Por lo cuál, la banda asumió la responsabilidad de mantener viva su memoria en los escenarios.

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Actualmente, la agrupación se encuentra en un momento de transición y reestructuración, buscando una nueva voz principal que respete la esencia de ‘El Agropecuario’, pero que también pueda aportar una identidad propia.

Tanto es así que cuando la banda del Aventurero arranca, se espera que el recuerdo de Yeison se haga presente. Son los que transformaron el despecho en un show de banda grande y los encargados de que las canciones del pueblo sigan vivas en cada rincón del país.

¿Qué otros cantantes estarán en El Festival Popular al Parque?

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De igual forma, se conoció que para el Festival Popular al Parque también llegarán Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, una agrupación que tomó la potencia de los metales sinaloenses e inyectó la elegancia regia. Bajo el liderazgo de Edwin Luna, lograron que el género suene fresco, joven y con una producción diferente.

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Por si fuera poco, el público también podrá disfrutar de Kristian Camilo, y éxitos como Borracha, Ahora y No vale la pena; también hará presencia Hernán Gómez, heredero de una dinastía fundamental en la música popular colombiana; Brayan Kamacho, una de las promesas más imponentes y con mayor proyección dentro de la nueva ola de la música popular colombiana.

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Daniel Merak con interpretaciones como Ajena y Tu sin mi; Luisito Muñoz, con Si Supieras, Ángel o Demonio y Volviste tarde; la reconocida cantante Marbelle, la Reina de la Tecnocarrilera; Francy, La voz popular de América; y Sebastián Ayala, cara joven y renovada de la música popular colombiana.

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