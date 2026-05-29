Medicina Legal encontró en cuerpo Yulixa Toloza varias fracturas y heridas cortopunzantes

Nuevos hallazgos forenses revelan crudos detalles sobre la muerte de Yulixa Toloza, la mujer cuyo cuerpo fue abandonado en una vía de Apulo, Cundinamarca, tras complicaciones derivadas de una lipólisis láser realizada en un centro estético de Bogotá.

En los más recientes detalles registrados por Medicina Legal se conoció que el cuerpo de la mujer de 52 años presenta múliples fracturas en varias partes y además lesiones o heridas causadas por elemento cortopunzante.

De acuerdo con el reporte pericial del Instituto de Ciencias Forenses, la víctima presentaba severos traumatismos en el tórax y otras lesiones que evidencian evidencian que el cuerpo tuvo un delicado deterioro durante y después de la lipo de garaje.



¿Qué fracturas tenía Yulixa Toloza?

Los expertos encontraron fracturas en los arcos costales izquierdos, del segundo al octavo, y en los derechos, del segundo al séptimo, lesiones que evidenciarían que hubo un fuerte impacto físico.

El análisis forense también identificó hematomas en el tejido graso del dorso, lesiones profundas en la región lumbar y sangrado en zonas paravertebrales. Además, se registraron lesiones hemorrágicas en músculos del cuello, lo que reforzó la hipótesis de agresiones físicas previas a la muerte.

¿Por qué Yulixa tenía heridas de elemento cortopunzante?

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de al menos 11 heridas causadas con elemento cortopunzante. Según el informe, cuatro estaban ubicadas en la parte frontal del cuerpo y siete en la zona posterior.

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Las heridas fueron encontradas en abdomen, tórax, espalda, axilas, región inguinal, glúteos y zona sacra. Aunque las lesiones generaron hemorragias y graves afectaciones internas, el reporte precisó que no hubo penetración directa en cavidades torácicas o abdominales.

El documento también concluyó que Yulixa Toloza sufrió una extensa “disección hemorrágica”, una lesión interna caracterizada por separación de tejidos y abundante sangrado bajo la piel, desde el cuello hasta la región glútea.

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Los peritos asociaron parte de las lesiones a un procedimiento de succión adiposa practicado en abdomen y espalda. Asimismo, hallaron signos de licuefacción del tejido graso, lo que evidenciaría daño severo tras la intervención estética.

Entre las causas médicas identificadas figura una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a embolismo graso. El informe igualmente señaló indicios compatibles con anemia aguda, entre ellos palidez extrema, extensos hematomas y escasa presencia de sangre en arterias y venas.

Las autoridades indicaron que aún faltan resultados toxicológicos especializados. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa analizando muestras biológicas para establecer si hubo presencia de medicamentos o sustancias administradas antes o durante el procedimiento.

El caso sigue bajo investigación mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer.

El caso, que es investigado por las autoridades, fue catalogado oficialmente como “muerte violenta – homicidio” y la Fiscalía avanza en la recolección de material probatorio para lograr el proceso judicial contra los implicasdos.