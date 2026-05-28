¿Puedo tomarle foto a mi tarjetón el 31 de mayo? La verdad sobre las multas

¿Se puede tomar foto al tarjetón electoral este 31 de mayo en Colombia? Esta es una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos que se preparan para las elecciones presidenciales. Con la emoción de la jornada democrática, muchos votantes desean registrar el momento en sus redes sociales.

Sin embargo, cometer este error en el cubículo de votación puede acarrear serias consecuencias legales y económicas. Aquí te explicamos detalladamente las restricciones vigentes.

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La prohibición del uso de celulares en el cubículo

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio del Interior son enfáticos: está prohibido tomar fotografías al tarjetón marcado.

Aunque los ciudadanos pueden ingresar al puesto de votación con sus teléfonos móviles, el uso de estos dispositivos está restringido entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. dentro del cubículo de votación.

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La única excepción válida para sacar el celular frente a los jurados es la presentación de la cédula digital. Una vez verificado el documento en la aplicación oficial, el votante debe guardar el teléfono de inmediato antes de proceder a marcar sus opciones en la tarjeta electoral.

¿Por qué es delito tomarle foto al voto?

El objetivo principal de esta medida es garantizar el derecho al voto secreto y libre de presiones. Históricamente, la fotografía del tarjetón marcado ha sido utilizada por organizaciones criminales como "prueba de cumplimiento" en la compra de votos.

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Por esta razón, capturar una imagen de tu elección levanta sospechas inmediatas de fraude electoral o constreñimiento al elector.

Si un jurado de votación, testigo electoral o miembro de la fuerza pública detecta que estás tomando una foto, serás reportado de inmediato ante la Mesa de Justicia del puesto de votación. Esta mesa está integrada por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Policía Nacional.

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¿Puedo llevar mi propio esfero para votar en las elecciones? /Foto: IA /Registraduría

Sanciones y multas vigentes

Las consecuencias de violar esta norma no deben tomarse a la ligera:



Multas económicas: La Policía Nacional puede imponer un comparendo bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por desacato a las órdenes de orden público. Investigación penal: Al sospecharse una participación en delitos electorales como la corrupción al sufragante, la Fiscalía puede iniciar un proceso de investigación en tu contra.

Otras restricciones para el 31 de mayo

Además de la prohibición de las cámaras, el Gobierno Nacional ha decretado medidas estrictas para asegurar el desarrollo pacífico de la jornada.

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Entre ellas destaca la Ley Seca, la cual prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio nacional. Asimismo, está totalmente prohibido ingresar a las urnas vistiendo prendas con propaganda política, gorras o camisetas alusivas a cualquier candidato presidencial.

En conclusión, protege tu bolsillo y tu libertad. Si quieres registrar tu participación en los comicios, la recomendación de las autoridades es tomarte una fotografía afuera del puesto de votación mostrando tu certificado electoral. Cumplir con las normas es el primer paso para fortalecer la democracia del país.