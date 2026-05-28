Ellos son los hermanos que perdieron la vida en ataques a carnicerías en Bogotá; en 3 años

Las autoridades conocieron que en menos de tres años se vienen presentando una sistemática cadena de ataques sicariales contra la familia Rojas González, un grupo de comerciantes dedicados tradicionalmente al negocio de las carnicerías. Al punto que en menos de tres años varios integrantes murieron.

Lo último que se conoció fue el ataque registrado el martes 26 de mayo de 2026, en el barrio Ciudad Jardín del Norte, localidad de Suba. La víctima fue identificada como Joselito Rojas González un comerciante de 35 años vinculado al sector cárnico. Situación que quedó registrada en video gracias a las diferentes cámaras de seguridad.

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En las imágenes se observa a un sujeto vestido de blanco que, tras pasar inicialmente frente a Rojas, regresa y le dispara directamente en la cabeza mientras la víctima conversaba junto a un camión, ante esto, el sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba.



¿Qué otros ataques recibió la familia Rojas González?

Ante esta situación se conoció que la racha contra esta familia se remonta a 2023 y sigue un patrón de ataques directos en sus lugares de trabajo, inicialmente, Carlos Julio Rojas González terminó perdiendo la vida en el año 2023, después de un ataque en su contra dentro de una carnicería frente a la estación Alcalá de TransMilenio, en el norte de Bogotá.

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Por otro lado, Mauricio Rojas González fue víctima en su local en Fontibón, del cual logró recuperarse. Sin embargo, los sicarios no desistieron y finalmente lograron quitarle la vida el 26 de septiembre de 2024, ocho meses después de su primer encuentro.

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Además de los tres hermanos fallecidos, otro integrante de la familia, el empresario Yahir Ruiz Rojas, propietario de "Carnes Frigomontreal", sobrevivió a un hecho similar en el barrio Barrancas, Usaquén, situación que despertó la atención por parte de las autoridades debido las formas en que se realizaban estas acciones.

Las autoridades, encabezadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Seccional de Investigación Criminal, trabajan para esclarecer los móviles detrás de estos crímenes, donde llegaron a presumir que se podría tratar del impago de extorsiones relacionadas con el comercio de carne.

No obstante, la Policía mencionó que hubo un giro en esta investigación. Actualmente, las autoridades consideran que esto podría estar vinculado con conflictos y disputas internas de la propia familia.