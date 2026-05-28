Fiscalía logra avance en caso Yulixa Toloza y el anestesiólogo que propuso desaparecerla

Continúan apareciendo nuevos detalles en el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético ilegal, ha dado un giro significativo tras la información conocida con relación al anestesiólogo conocido como 'Leo', quien sería de origen cubano y es señalado como una pieza fundamental en el encubrimiento del crimen.

Según los avances de la investigación, el doctor 'Leo' no solo participó en la cirugía fallida, sino que habría sido quien tomó la decisión de sacar a Yulixa del recinto y abandonar su cuerpo en una zona apartada al ver que su salud se complicaba. De igual forma, comentan que su nombre se encuentra en varios centros estéticos.

Puedes leer: Caso Yulixa: La “llamada trampa” que ayudó a ubicar a María Fernanda; familiar la traicionó



Los testimonios de los dueños de la estética, María Fernanda Delgado y Edinson José Torres, indican que fue él quien sugirió "desaparecer" a la paciente. Tanto es así que información este hombre tendría una red de apoyo de galenos cubanos en Bogotá, los cuales estarían en Cuba.



Además, se ha revelado que la estética implicada, Beauty Láser, tendría otra sede en el norte de la ciudad, en el sector de Los Héroes, administrada por una médica certificada cubana identificada como Danubia Blanco, quien mantendría vínculos con Delgado.

Imagen de Leonardo antes de atender a Yulixa Toloza Foto: captura tomada de redes sociales

¿Qué más se sabe del caso de Yulixa Toloza?

Publicidad

Recordemos que Yulixa Toloza acudió el pasado 13 de mayo a la estética de garaje ubicada en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, para realizarse una liposucción por la que pagó algo más de dos millones de pesos. El procedimiento fue realizado por Eduardo David Ramos, un estilista sin formación médica ni experiencia en cirugías.

Puedes leer: Hallazgos en carro en el que movieron a Yulixa: pertenencias y rastros biológicos

Publicidad

Los resultados de la autopsia revelaron que la causa del deceso fue una embolia pulmonar, además se conoció que la mujer duró aproximadamente ocho horas después de la intervención.

Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas en relación con el caso, incluyendo a los dueños de Beauty Láser y sus cómplices, capturados tanto en Colombia como en Venezuela. No obstante, la Fiscalía investiga ahora una nueva línea centrada en la captación de mujeres a través de ofertas de cirugías a muy bajo costo, pero sin las garantías mínimas de seguridad.

Mientras tanto, el paradero de 'Leo' sigue siendo la prioridad de los investigadores para esclarecer totalmente la red de complicidades en este caso.

Mira también: Fiscalía destapa chats de señalados en muerte de Yulixa: “Encontraron lo que se te perdió”