Actor Julio César Herrera, de Betty La Fea, cuenta que fue víctima de abuso en su niñez

El reconocido actor colombiano Julio César Herrera, quien uno de sus papeles más famosos es de Freddy Stewart Contreras en la telenovela Yo soy Betty, la fea, se puso en la mira del ojo público, al romper el silencio sobre un episodio de abuso que fue víctima en su infancia.

De igual forma, se conoció que en el marco de la presentación del informe “Protégeme Colombia: Un grito anual”. Este documento, elaborado por la Fundación Lucerito en colaboración con la firma Cifras y Conceptos, expuso datos alarmantes sobre la violencia contra menores en el país recopilados entre 2005 y 2025 y al final de esta reveló su caso.

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Por lo cuál, el actor se identificó no sólo como una figura pública, sino como un sobreviviente. “Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César, cada una de estas cifras”, expresó.



El actor manifestó que el impacto emocional de las cifras presentadas fue el motor que lo impulsó a hablar. Tanto es así que según el informe, en las últimas dos décadas se presentaron más de 550,000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.

¿Qué comentó Julio César Herrera sobre estos datos?

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Julio César Herrera enfatizó que estas cifras no deben ser vistas meramente como estadísticas, sino como vidas afectadas que requieren una respuesta contundente del Estado, además cuestionó el accionar de la justicia judicial y la poca ejecución que hay con estos casos.

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Cabe señalar que el informe de la Fundación Lucerito mostró fallas estructurales en la atención estatal, tales como la falta de articulación institucional y deficiencias en la investigación de delitos contra menores.

Una vez se conocieron las palabras de Julio César Herrera, provocó una ola de reacciones. Su esposa, la actriz Aida Bossa, elogió públicamente su coraje: “En un mundo lleno de machos es difícil que un hombre rompa el silencio con estos temas... Admiro tu valentía amado compañero de vida. Gracias x romper silencios”.

Mientras sus seguidores y colegas también destacaron la importancia de su mensaje para visibilizar una problemática que afecta a miles de menores en el país.