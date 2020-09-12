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La Kalle  / Abuso sexual

Abuso sexual

Ilustración conceptual sobre el proceso judicial y la imputación de cargos al cantante vallenato Churo Díaz.
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Reconocido cantante de vallenato será imputado por presunto delito, según la Fiscalía

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Julio César Herrera, de Betty La Fea, revela que fue víctima de abuso
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Alberto Posada fue capturado en Medellín
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