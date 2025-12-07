Pareja es víctima de robo en pleno glamping; a la mujer le hicieron de todo

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de diciembre y dejó a más de uno en shock en Cali. Una pareja que se encontraba hospedada en un reconocido glamping de las afueras de la ciudad vivió una situación inesperada que terminó con ambos en un centro médico, mientras el caso sigue siendo materia de revisión por parte de las autoridades.

Según la información conocida hasta el momento, personas ajenas al lugar ingresaron al glamping Biaka Biodescanso y sorprendieron a la pareja durante su estadía. En medio de lo ocurrido, los responsables se llevaron algunas pertenencias personales y al parecer, habrían abusado de la mujer.

Puedes leer: VIDEO: pareja de turistas denunció que fue brutalmente atacada a puñal en el Desierto de la Tatacoa



Ambos fueron trasladados a una clínica del sur de Cali, donde permanecieron bajo valoración médica. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su estado, se confirmó que recibieron atención especializada tras el incidente.

Debido a la gravedad de lo sucedido, el glamping decidió suspender temporalmente sus operaciones mientras se adelantan los procedimientos necesarios. La administración del lugar también emitió un comunicado oficial el pasado 5 de diciembre, en el que expresó su tristeza por lo ocurrido y aseguró que activaron sus protocolos internos de seguridad inmediatamente.

El glamping se pronunció luego de los hechos

“El bienestar de nuestros visitantes es nuestra prioridad”, señaló el establecimiento en su mensaje, donde también afirmó que se interpuso la respectiva denuncia y se inició una revisión interna del personal que se encontraba de turno esa noche, todo conforme a los procedimientos establecidos.

Publicidad

Tras conocerse la noticia, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre posibles hechos similares en el mismo sitio. Frente a esto, el glamping negó que existan reportes previos de situaciones parecidas y aseguró que este es un caso aislado.

Publicidad

Puedes leer: Presa que se había cambiado de género hizo lo peor a siete compañeras; tienen sífilis

Mientras avanzan las verificaciones y se recopilan más detalles, el caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad caleña, especialmente entre quienes frecuentan este tipo de alojamientos en la zona rural.

El Servicio de atención al visitante de este tipo de alojamientos también reiteró el llamado a los viajeros para verificar información oficial y mantenerse atentos a los comunicados formales.