Detectan error ortográfico en billetes de $50.000 y $100.000, ¿son falsos?

Aunque los pagos digitales y las transferencias electrónicas ganan terreno en Colombia, el dinero en efectivo continúa siendo protagonista en la vida diaria de millones de personas.

En pueblos, ciudades intermedias y durante temporadas especiales como vacaciones o celebraciones, acudir al cajero automático sigue siendo una práctica común. Sin embargo, en medio de esta cotidianidad, un detalle inesperado despertó la curiosidad de muchos usuarios.

Se trata de un error ortográfico detectado en ejemplares de alta denominación que circulan en el país. El hallazgo no tardó en generar comentarios en redes sociales y conversaciones entre quienes revisaron con más atención el papel moneda que reciben a diario.



El error que apareció en los billetes colombianos

La actual familia de billetes del Banco de la República comenzó a circular desde 2016, incorporando nuevos diseños y avanzados elementos de seguridad. Tintas especiales, imágenes en movimiento, marcas táctiles y cintas de seguridad hacen parte de las mejoras que buscaban reforzar la confianza de los ciudadanos.

No obstante, en medio de estos avances, se identificó un fallo de tipo ortográfico presente en varias denominaciones, incluidos los de $50.000 y $100.000.

El error consiste en la combinación incorrecta de cifras y palabras para expresar valores numéricos, una práctica que no es recomendada por la Real Academia Española.

Según la RAE, mezclar números y palabras dentro de un mismo numeral complejo no se considera correcto desde el punto de vista lingüístico.

Ejemplos como “10 mil” o “150 mil”, cuando se combinan de forma inconsistente, ilustran este tipo de error. Este detalle puede observarse en la esquina superior izquierda de los billetes pertenecientes a la misma familia.

¿Afecta este error a los billetes en circulación?

La respuesta es clara: no. A pesar del fallo en la escritura, los billetes mantienen plena validez legal en todo el territorio nacional. El Banco de la República no ha señalado que este detalle comprometa su autenticidad ni su uso como medio de pago.

Expertos coinciden en que se trata de un error de forma y no de fondo. Es decir, no afecta los elementos de seguridad ni las características que permiten identificar un billete legítimo. Por esta razón, quienes los tengan en su poder pueden utilizarlos con total tranquilidad.

Cómo verificar si un billete es auténtico

Más allá de este detalle lingüístico, las autoridades recomiendan seguir los pasos habituales para comprobar la autenticidad del dinero en efectivo. Observar cuidadosamente los colores, las imágenes y los textos; tocar el papel para sentir los relieves; levantarlo a contraluz para identificar figuras ocultas y girarlo para notar los cambios de color son acciones clave.

Además, herramientas como la luz ultravioleta o una lupa pueden ayudar a detectar microtextos y fibras fluorescentes. Estas recomendaciones siguen siendo fundamentales, especialmente en un contexto donde el uso de efectivo convive con métodos digitales de pago.

Este curioso error ha servido, al menos, para que muchos ciudadanos miren con más detenimiento el dinero que pasa por sus manos y se interesen por los detalles que, aunque pequeños, también hacen parte de la historia del papel moneda en Colombia.

