Atlético Nacional vs Millonarios por Sudamericana: la IA predice quién ganará

Atlético Nacional y Millonarios se juegan este miércoles 4 de marzo de 2026 uno de los partidos más importantes del semestre. El choque entre verdes y azules corresponde a la Primera Fase de la CONMEBOL Sudamericana y se disputará en formato de eliminación directa: el ganador avanzará a la fase de grupos y el perdedor quedará fuera de torneos internacionales durante todo el año.

El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana. La transmisión estará disponible exclusivamente por la plataforma Disney+, según confirmaron los organizadores del torneo.

Puedes leer: Colombia jugará su último partido en casa antes de viajar al Mundial 2026, ¿cuándo?



Un punto que marca diferencia en este duelo es el tema del público. Por decisión de seguridad, solo se permitirá el ingreso de hinchada local, es decir, seguidores de Atlético Nacional. No habrá presencia de aficionados visitantes. Además, el club antioqueño informó que la boletería ya está completamente agotada, por lo que se espera un estadio lleno y un ambiente de alta presión desde el primer minuto.

El contexto deportivo hace que este cruce tenga un peso especial. No se trata de una serie ida y vuelta, sino de un solo partido. Eso obliga a ambos equipos a jugar con cautela, sabiendo que cualquier error puede costar la temporada internacional. Nacional llega con la ventaja de la localía, mientras que Millonarios confía en su proceso estable y en su capacidad para competir en partidos cerrados.

Atlético Nacional, campeón de la Superliga JOAQUIN SARMIENTO/AFP

¿Quién gana según la inteligencia artificial? Nacional vs. Millonarios

Los modelos de predicción deportiva y las tendencias de apuestas muestran un partido extremadamente parejo, con una leve inclinación hacia Atlético Nacional por su condición de local y el respaldo de su hinchada.

Publicidad

Los análisis indican que Nacional parte con cerca del 42 % de probabilidad de victoria, impulsado principalmente por jugar en el Atanasio Girardot y sin público visitante. El empate aparece como un resultado muy probable, con alrededor del 31 %, especialmente por el planteamiento defensivo que suele priorizar Millonarios en juegos definitivos.

El conjunto azul, por su parte, tendría cerca de un 27 % de opciones de ganar en los 90 minutos.

Publicidad

En cuanto a marcadores, los resultados más repetidos por los algoritmos son 1-1 o 1-0 a favor del equipo antioqueño. Este patrón refuerza la idea de un partido cerrado, con pocas opciones de gol y mucho juego táctico en el medio campo.

Puedes leer: Rodallega no se queda callado y cuestiona al árbitro tras gol invalidado: "No existe"

¿Y desde el punto penal?

Un detalle clave es que, si el encuentro termina empatado, el clasificado se definirá directamente por tiros desde el punto penal. Bajo ese escenario, la proyección también favorece levemente a Nacional.

Según la IA, David Ospina, capitán del equipo verdolaga, llega con una amplia experiencia en este tipo de definiciones, tanto a nivel de clubes como con Selección Colombia. Su historial reciente y su liderazgo pesan en los cálculos de los modelos predictivos. Álvaro Montero, arquero de Millonarios, también tiene antecedentes importantes en instancias decisivas, pero la presión de jugar como visitante y el entorno del Atanasio inclinan la balanza.

Los registros recientes muestran que Nacional ha sido más efectivo en definiciones por penales en torneos locales y continentales, lo que refuerza su favoritismo en un eventual desempate. Además, el antecedente más cercano entre ambos en este tipo de instancias terminó favoreciendo al conjunto paisa.