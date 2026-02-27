Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
BANCOLOMBIA CIERRA OFICINAS
GUÍA JURADOS DE VOTACIÓN
PASAPORTES COLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final

Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final

Conoce todos los cruces de octavos de final de la Champions League 2026, las fechas de juego y los posibles caminos hacia la final. Partidos grandes, favoritos y sorpresas.

Los octavos de la Champions
Los octavos de la Champions 2026
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

El sorteo ya habló y dejó un cuadro cargado de partidos que prometen emociones desde el primer minuto. En Nyon, Suiza, se definieron los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League, y también quedó trazado el recorrido que deberán seguir los clasificados para acercarse a la gran final.

Los emparejamientos mezclan historia, revancha y clubes que llegan en gran momento. Algunos choques se roban todas las miradas desde ya.

Puedes leer: A sacar la billetera: esto costará completar el álbum Panini del Mundial 2026

Te puede interesar

  1. Rodallega cuestiona al árbitro tras gol invalidado a Santa Fe
    Rodallega cuestiona al árbitro tras gol invalidado a Santa Fe
    Foto: fotomontaje La Kalle, fotos tomadas de @nacionaloficial, @Rivera__Oscar7
    Deportes

    Rodallega no se queda callado y cuestiona al árbitro tras gol invalidado: "No existe"

  2. Mundial en riesgo en Guadalajara
    Mundial en riesgo en Guadalajara
    Foto: redes sociales, EFE
    Deportes

    FIFA alerta por violencia en Guadalajara: ¿riesgo para la Selección Colombia en el Mundial?

Partidos de los octavos de final Champions League:

Estos son los cruces confirmados:

  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Bodø/Glimt vs. Sporting de Portugal
  • París Saint-Germain vs. Chelsea
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal
  • Atalanta vs. Bayern Múnich

Fechas de los partidos

Los encuentros se jugarán en dos semanas:

  • Ida: 10 y 11 de marzo de 2026
  • Vuelta: 17 y 18 de marzo de 2026

Cada serie se define a dos partidos, uno en cada estadio, con el pase directo a cuartos en juego.

Champions League
La Superliga sería su remplazo
/Foto: AFP

El cruce que se roba el show

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City vuelve a aparecer como el plato fuerte. No es un partido más: es un duelo que ya se volvió costumbre en instancias decisivas. Dos estilos distintos, dos plantillas llenas de figuras y un solo cupo a cuartos.

Publicidad

También genera ruido el choque entre PSG y Chelsea, que revive una final reciente a nivel internacional. Un cruce con sabor a revancha y con planteles hechos para pelear el título.

Puedes leer: ¿Cuántos pasajes de TransMilenio cuesta la camiseta de Colombia 1990? Esto debes ahorrar

Publicidad

Caminos posibles hacia los cuartos:

El sorteo no solo definió octavos, también dejó claro cómo podría moverse el cuadro:

Lado plateado del cuadro

  • El ganador de Real Madrid vs. Manchester City podría enfrentarse al Bayern Múnich en cuartos.
  • Liverpool podría verse con Chelsea o PSG si avanzan.

Lado azul del cuadro

  • Barcelona o Newcastle podrían chocar con Atlético de Madrid.
  • Más adelante, este sector podría cruzarse con equipos como Arsenal en semifinales.

Esto hace que algunos favoritos se puedan encontrar muy temprano, dejando partidos pesados desde cuartos de final.

Equipos que llegan con cartel de candidatos

Entre los clubes que más suenan están:

  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Múnich
  • Arsenal
  • Barcelona
  • PSG

Todos tienen plantillas profundas y experiencia en instancias finales, algo clave en este tramo del torneo.

Resumen rápido:

  • Ya están definidos los octavos de final.
  • Los partidos se jugarán en marzo de 2026.
  • Real Madrid vs. Manchester City es el cruce más esperado.
  • El cuadro anticipa cuartos y semifinales de alto nivel.
  • La ruta a la final ya está trazada.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Champions League

Europa

Real Madrid

Manchester United