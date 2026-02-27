Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final

El sorteo ya habló y dejó un cuadro cargado de partidos que prometen emociones desde el primer minuto. En Nyon, Suiza, se definieron los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League, y también quedó trazado el recorrido que deberán seguir los clasificados para acercarse a la gran final.

Los emparejamientos mezclan historia, revancha y clubes que llegan en gran momento. Algunos choques se roban todas las miradas desde ya.

Puedes leer: A sacar la billetera: esto costará completar el álbum Panini del Mundial 2026



Partidos de los octavos de final Champions League:

Estos son los cruces confirmados:

Real Madrid vs. Manchester City

Bodø/Glimt vs. Sporting de Portugal

París Saint-Germain vs. Chelsea

Newcastle vs. Barcelona

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Galatasaray vs. Liverpool

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Atalanta vs. Bayern Múnich

Fechas de los partidos

Los encuentros se jugarán en dos semanas:

Ida: 10 y 11 de marzo de 2026

Vuelta: 17 y 18 de marzo de 2026

Cada serie se define a dos partidos, uno en cada estadio, con el pase directo a cuartos en juego.

La Superliga sería su remplazo /Foto: AFP

El cruce que se roba el show

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City vuelve a aparecer como el plato fuerte. No es un partido más: es un duelo que ya se volvió costumbre en instancias decisivas. Dos estilos distintos, dos plantillas llenas de figuras y un solo cupo a cuartos.

Publicidad

También genera ruido el choque entre PSG y Chelsea, que revive una final reciente a nivel internacional. Un cruce con sabor a revancha y con planteles hechos para pelear el título.

Puedes leer: ¿Cuántos pasajes de TransMilenio cuesta la camiseta de Colombia 1990? Esto debes ahorrar

Publicidad

Caminos posibles hacia los cuartos:

El sorteo no solo definió octavos, también dejó claro cómo podría moverse el cuadro:

Lado plateado del cuadro

El ganador de Real Madrid vs. Manchester City podría enfrentarse al Bayern Múnich en cuartos.

Liverpool podría verse con Chelsea o PSG si avanzan.

Lado azul del cuadro

Barcelona o Newcastle podrían chocar con Atlético de Madrid.

Más adelante, este sector podría cruzarse con equipos como Arsenal en semifinales.

Esto hace que algunos favoritos se puedan encontrar muy temprano, dejando partidos pesados desde cuartos de final.

Equipos que llegan con cartel de candidatos

Entre los clubes que más suenan están:



Real Madrid

Manchester City

Bayern Múnich

Arsenal

Barcelona

PSG

Todos tienen plantillas profundas y experiencia en instancias finales, algo clave en este tramo del torneo.



Resumen rápido:

Ya están definidos los octavos de final.

Los partidos se jugarán en marzo de 2026.

Real Madrid vs. Manchester City es el cruce más esperado.

El cuadro anticipa cuartos y semifinales de alto nivel.

La ruta a la final ya está trazada.