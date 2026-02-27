Champions League: así quedaron los cruces de octavos y el mapa rumbo a la final

El sorteo ya habló y dejó un cuadro cargado de partidos que prometen emociones desde el primer minuto. En Nyon, Suiza, se definieron los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League, y también quedó trazado el recorrido que deberán seguir los clasificados para acercarse a la gran final.
Los emparejamientos mezclan historia, revancha y clubes que llegan en gran momento. Algunos choques se roban todas las miradas desde ya.
Partidos de los octavos de final Champions League:
Estos son los cruces confirmados:
- Real Madrid vs. Manchester City
- Bodø/Glimt vs. Sporting de Portugal
- París Saint-Germain vs. Chelsea
- Newcastle vs. Barcelona
- Atlético de Madrid vs. Tottenham
- Galatasaray vs. Liverpool
- Bayer Leverkusen vs. Arsenal
- Atalanta vs. Bayern Múnich
Fechas de los partidos
Los encuentros se jugarán en dos semanas:
- Ida: 10 y 11 de marzo de 2026
- Vuelta: 17 y 18 de marzo de 2026
Cada serie se define a dos partidos, uno en cada estadio, con el pase directo a cuartos en juego.
El cruce que se roba el show
El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City vuelve a aparecer como el plato fuerte. No es un partido más: es un duelo que ya se volvió costumbre en instancias decisivas. Dos estilos distintos, dos plantillas llenas de figuras y un solo cupo a cuartos.
También genera ruido el choque entre PSG y Chelsea, que revive una final reciente a nivel internacional. Un cruce con sabor a revancha y con planteles hechos para pelear el título.
Caminos posibles hacia los cuartos:
El sorteo no solo definió octavos, también dejó claro cómo podría moverse el cuadro:
Lado plateado del cuadro
- El ganador de Real Madrid vs. Manchester City podría enfrentarse al Bayern Múnich en cuartos.
- Liverpool podría verse con Chelsea o PSG si avanzan.
Lado azul del cuadro
- Barcelona o Newcastle podrían chocar con Atlético de Madrid.
- Más adelante, este sector podría cruzarse con equipos como Arsenal en semifinales.
Esto hace que algunos favoritos se puedan encontrar muy temprano, dejando partidos pesados desde cuartos de final.
Equipos que llegan con cartel de candidatos
Entre los clubes que más suenan están:
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Múnich
- Arsenal
- Barcelona
- PSG
Todos tienen plantillas profundas y experiencia en instancias finales, algo clave en este tramo del torneo.
Resumen rápido:
- Ya están definidos los octavos de final.
- Los partidos se jugarán en marzo de 2026.
- Real Madrid vs. Manchester City es el cruce más esperado.
- El cuadro anticipa cuartos y semifinales de alto nivel.
- La ruta a la final ya está trazada.
