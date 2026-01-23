A sacar la billetera: esto costará completar el álbum Panini del Mundial 2026

Panini, la empresa conocida por sus álbumes oficiales de figuritas del Mundial de Fútbol, dio a conocer detalles sobre la colección correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

La compañía informó que la preventa del álbum empezará el 1 de marzo de 2026, mientras que la venta al público estará disponible desde la primera semana de mayo, a pocos meses del inicio del torneo.

Esta edición, que corresponde a la vigésima tercera Copa Mundial y la primera con 48 selecciones participantes, incluirá un total de 980 figuritas adhesivas, un número significativamente mayor al de torneos anteriores debido a la ampliación del certamen.



Panini explicó que, aunque el álbum es más grande, se mantendrá la misma filosofía de coleccionismo tradicional y por eso se incrementó el número de láminas por sobre a siete, en lugar de cinco. Esto busca mantener la accesibilidad para los aficionados y hacer posible completar la colección con una cantidad razonable de sobres.

Para quienes deseen partir con una base sólida, Panini ofrecerá una caja display de 104 sobres, que permitirá reunir una cantidad importante de figuritas desde el inicio de la colección, lo que facilita avanzar hacia llenar el álbum.

Aunque esta edición del certamen tendrá un 40 % más de contenido, la forma de conservar precios accesibles fue incrementar el número de láminas por sobre.

De acuerdo con Gallego, el comportamiento de los precios entre torneos ha sido el siguiente:Entre Brasil 2014 y Rusia 2018, el valor del sobre pasó de $1.200 a $2.200, lo que representó un aumento del 83 %, un alza que impactó de manera significativa a los coleccionistas.

Posteriormente, de Rusia 2018 a Catar 2022, el precio subió de $2.200 a $3.500. En ese periodo, el costo por lámina se ubicó en $700, reflejando un ajuste del 59 %, inferior al registrado en el ciclo anterior.

Finalmente, de Catar 2022 a Norteamérica 2026, el valor del sobre aumentará a $5.000, pero Panini introdujo un cambio clave: los sobres ahora incluirán siete figuritas en lugar de cinco. Con esta modificación, cada lámina costará $714, lo que equivale a un incremento real de apenas 2 %.

¿Cuánto cuesta llenar todo el álbum Panini del Mundial 2026?

Teniendo en cuenta lo anterior, completar todas las láminas requeridas para llenar el álbum implicará un gasto estimado de $700.000 para completar las 980 láminas del álbum de la Copa Mundial de Fútbol 2026, teniendo en cuenta el total de figuritas y la forma en que se distribuyen en los sobres.

La empresa también alentó a que los coleccionistas recurran a la práctica tradicional del intercambio de figuritas repetidas, lo que forma parte de la cultura alrededor de estos álbumes y facilita completar las páginas sin necesidad de adquirir todos los sobres individualmente.

