¿Qué pasa si decides no votar en Colombia? La duda que surge en cada elección

En Colombia, cada vez que se acercan elecciones, surge una pregunta frecuente entre muchos ciudadanos: ¿qué pasa si una persona nunca vota? Aunque para algunos puede parecer una decisión personal sin mayor impacto, expertos señalan que el abstencionismo sí tiene efectos en la vida política del país.

Por eso, en cada jornada electoral vuelve a aparecer la misma duda entre quienes participan y quienes prefieren no hacerlo. En conversaciones cotidianas y en redes sociales, muchas personas se preguntan qué significa realmente no acudir a las urnas y cómo influye la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos del país.

¿Qué pasa si no ejerzo mi derecho a voto en Colombia?

Lo primero que hay que aclarar es que en Colombia el voto es un derecho, pero no una obligación según la LEY 403 DE 1997. Esto significa que ningún ciudadano está obligado por ley a acudir a las urnas el día de las elecciones. Por lo tanto, si alguien decide no votar, no recibe multas ni sanciones legales.



En contraste de otros países de América Latina como Brasil, Perú o Argentina, donde el voto sí es obligatorio y existen sanciones para quienes no participen, el sistema colombiano fue diseñado bajo el principio de la libertad de elegir incluso si una persona decide abstenerse.

Aunque no hay castigos legales por no votar, expertos advierten que la decisión de no participar puede tener consecuencias indirectas en la democracia. En Colombia, históricamente la participación electoral ha sido baja y en muchas elecciones más de la mitad de los ciudadanos habilitados no acuden a las urnas.

Para analistas políticos, cuando muchas personas se abstienen de votar, las decisiones sobre quién gobierna quedan en manos de un grupo más pequeño de votantes. Esto puede influir en el rumbo de las políticas públicas y en las decisiones que afectan a toda la sociedad.

Un profesor de comunicación política, Carlos Arias, explica para RTVC que cuando los ciudadanos no participan en las elecciones, están dejando en manos de otros la elección de los gobernantes y las decisiones que se toman en el Estado.

En otras palabras, las políticas públicas que afectan la economía, la educación o la seguridad terminan siendo definidas por quienes sí votaron.

Además, que la baja participación puede favorecer a las maquinarias políticas. Cuando menos personas votan, resulta más fácil para ciertos grupos movilizar a sus seguidores y obtener resultados favorables en las urnas.

El abstencionismo también está relacionado con la cultura política del país. La desconfianza en las instituciones, el desinterés por la política o la idea de que “un voto no cambia nada” son algunas de las razones que llevan a muchas personas a no participar en las elecciones.

Sin embargo, especialistas señalan que la participación ciudadana es una de las bases de cualquier sistema democrático. Votar es una forma de expresar apoyo, rechazo o inconformidad frente a las propuestas de los candidatos.

Incluso cuando ningún aspirante convence, existen opciones como el voto en blanco, que permite participar en la jornada electoral sin apoyar a ningún candidato en particular.

