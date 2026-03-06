Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE MUJER AL LANZARSE DE TOBOGÁN
BENEFICIOS POR VOTAR
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Qué pasa si decides no votar en Colombia? La duda que surge en cada elección

¿Qué pasa si decides no votar en Colombia? La duda que surge en cada elección

Muchas personas se preguntan si existen consecuencias por no votar en Colombia. Aunque parece una duda sencilla, la respuesta genera confusión y tiene varios puntos que muchos ciudadanos desconocen.

Esto ocurre si decide no votar en Colombia en las elecciones
Consecuencias de nunca votar en Colombia
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

En Colombia, cada vez que se acercan elecciones, surge una pregunta frecuente entre muchos ciudadanos: ¿qué pasa si una persona nunca vota? Aunque para algunos puede parecer una decisión personal sin mayor impacto, expertos señalan que el abstencionismo sí tiene efectos en la vida política del país.

Por eso, en cada jornada electoral vuelve a aparecer la misma duda entre quienes participan y quienes prefieren no hacerlo. En conversaciones cotidianas y en redes sociales, muchas personas se preguntan qué significa realmente no acudir a las urnas y cómo influye la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos del país.

Puedes leer: Elecciones 8 de marzo: Beneficios económicos por votar en legislativas

¿Qué pasa si no ejerzo mi derecho a voto en Colombia?

Lo primero que hay que aclarar es que en Colombia el voto es un derecho, pero no una obligación según la LEY 403 DE 1997. Esto significa que ningún ciudadano está obligado por ley a acudir a las urnas el día de las elecciones. Por lo tanto, si alguien decide no votar, no recibe multas ni sanciones legales.

En contraste de otros países de América Latina como Brasil, Perú o Argentina, donde el voto sí es obligatorio y existen sanciones para quienes no participen, el sistema colombiano fue diseñado bajo el principio de la libertad de elegir incluso si una persona decide abstenerse.

Aunque no hay castigos legales por no votar, expertos advierten que la decisión de no participar puede tener consecuencias indirectas en la democracia. En Colombia, históricamente la participación electoral ha sido baja y en muchas elecciones más de la mitad de los ciudadanos habilitados no acuden a las urnas.

Te puede interesar

  1. Elecciones 8 de marzo
    Elecciones 8 de marzo
    /Foto: AFP /IA
    Información de servicio

    Elecciones 8 de marzo: así se acuerda el día libre por votar, ¿eliges tú o tu jefe?

  2. Ley seca y cierre de fronteras por elecciones del 8 de marzo
    Imagen de referencia
    Foto: generada por IA
    Nación

    Estas serán las medidas y restricciones para las elecciones del 8 de marzo en Colombia

Para analistas políticos, cuando muchas personas se abstienen de votar, las decisiones sobre quién gobierna quedan en manos de un grupo más pequeño de votantes. Esto puede influir en el rumbo de las políticas públicas y en las decisiones que afectan a toda la sociedad.

Un profesor de comunicación política, Carlos Arias, explica para RTVC que cuando los ciudadanos no participan en las elecciones, están dejando en manos de otros la elección de los gobernantes y las decisiones que se toman en el Estado.

Publicidad

En otras palabras, las políticas públicas que afectan la economía, la educación o la seguridad terminan siendo definidas por quienes sí votaron.

Te puede interesar

  1. Jurados de votación 8 de marzo de 2026
    /Foto: IA / Registraduría
    Información de servicio

    Jurados en elecciones del 8 de marzo, ¿tienes día libre laboral y medio día por votar?

  2. Link para consultar tu puesto de votación en las elecciones 2026
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Ya sabes dónde te toca votar? Consulta aquí tu puesto para las elecciones de 2026

Publicidad

Además, que la baja participación puede favorecer a las maquinarias políticas. Cuando menos personas votan, resulta más fácil para ciertos grupos movilizar a sus seguidores y obtener resultados favorables en las urnas.

Puedes leer: Elecciones Colombia 2026: cómo votar por Senado y Cámara y cómo funciona el Congreso

El abstencionismo también está relacionado con la cultura política del país. La desconfianza en las instituciones, el desinterés por la política o la idea de que “un voto no cambia nada” son algunas de las razones que llevan a muchas personas a no participar en las elecciones.

Sin embargo, especialistas señalan que la participación ciudadana es una de las bases de cualquier sistema democrático. Votar es una forma de expresar apoyo, rechazo o inconformidad frente a las propuestas de los candidatos.

Incluso cuando ningún aspirante convence, existen opciones como el voto en blanco, que permite participar en la jornada electoral sin apoyar a ningún candidato en particular.

Mira también: Cómo votar correctamente el 8 de marzo: errores que podrían anular tu voto

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Elecciones Colombia

Votaciones Colombia

Colombia

Servicio

Leyes en Colombia