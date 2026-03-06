Nuevos detalles de mujer muerta en tobogán extremo de Chinácota, entregados por establecimiento

Continúan apareciendo detalles del fallecimiento de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años que perdió la vida tras accidentarse en un tobogán extremo. El suceso ocurrió el pasado jueves 5 de marzo de 2026, el cual puso bajo la lupa los estándares de seguridad del parque de atracciones "Entre Flores".

De acuerdo con las grabaciones que circulan en redes sociales, Camila García se disponía a disfrutar de un tobogán extremo inaugurado hace apenas un mes. La joven inició su descenso sobre una dona inflable, pero desde los primeros metros se observó que no mantenía la posición correcta, yendo casi recostada y sujeta de las manijas.

Según comentan expertos en seguridad, debido a la inclinación del diseño, ella alcanzó una velocidad inusualmente alta en un tramo recto. Por lo que, al llegar a una de las curvas más cerradas, la inercia provocó que el inflable no se mantuviera firme; la joven salió proyectada fuera de la estructura y cayera al vacío.

Tras el golpe, la víctima permaneció consciente inicialmente, fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia la ciudad de Cúcuta, pero debido a la gravedad de sus lesiones, falleció antes de ingresar al centro asistencial.



¿Qué dijo la empresa del tobogán extremo del caso?

Ante el acontecimiento, la empresa Entre Flores SAS emitió un comunicado oficial firmado por su equipo jurídico. En el cual, lamentaron lo ocurrido y expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de García Manrique.

De igual forma, la compañía aseguró que, desde el momento del incidente, activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstos. Asimismo, manifestaron su total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, aportando la información requerida para la investigación.

Pese a dicho comunicado, la familia de la víctima sostiene una versión diferente, Carmen García, representante de Madres del Catatumbo por la Paz habló con Noticias Caracol y denunció que el establecimiento no se ha comunicado con ellos para ofrecer colaboración ni para responder por lo sucedido. Además, rechazó las afirmaciones del abogado de la empresa sobre supuestos acercamientos con los allegados de la joven.

Carmen García también resaltó que en el video se escucha a Camila preguntar por la seguridad de la atracción antes de lanzarse, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del operador. Actualmente, el establecimiento permanece sellado mientras la Fiscalía y entes de control analizan el material audiovisual y verifican si el lugar cumplía con las normas técnicas de operación.