Detalles de secuestro de Diana Ospina; hubo un canje por error de delincuentes inexpertos

Nuevos detalles sobre el secuestro de Diana Ospina revelan que el caso no solo comenzó como un paseo millonario, sino que terminó convertido en un secuestro extorsivo que involucró a dos estructuras criminales y un insólito “canje” motivado por un error de cálculo de los propios delincuentes.

La reconstrucción fue revelada por el periodista Melquisedec Torres, quien además divulgó las primeras imágenes de la mujer tras recuperar la libertad. El caso había mantenido en vilo a Bogotá durante horas, hasta que en la noche del lunes se confirmó que Ospina estaba con vida.

De paseo millonario a secuestro prolongado

Según el recuento, todo comenzó en la madrugada del domingo, cuando lo que parecía un paseo millonario —que usualmente dura una o dos horas— escaló a un secuestro extorsivo.



El primer grupo delincuencial la interceptó cuando llegaba a su vivienda, presuntamente con la complicidad de dos taxistas: el que la transportaba y otro que la siguió. Dos hombres abordaron el vehículo, le impidieron descender y la trasladaron inicialmente hacia el sur y luego al suroccidente de la ciudad. Durante aproximadamente tres horas, la habrían intimidado, insultado y golpeado.



El “canje” entre bandas

Posteriormente, los primeros captores decidieron entregarla a un segundo grupo criminal que, al parecer, tendría mayor experiencia en secuestros extorsivos. La razón: creyeron haber retenido a una persona con alto poder adquisitivo tras interpretar erróneamente cifras bancarias, lo que los llevó a pensar que el botín sería considerable.

Al no considerarse “expertos” para manejar un caso de esa magnitud, la “negociaron” con la otra estructura.

El segundo grupo la mantuvo retenida en una vivienda de barrio durante cerca de 38 horas, entre el amanecer del domingo y la noche del lunes. Allí habría permanecido custodiada por dos hombres bajo las órdenes de un tercero. Según lo conocido, en esta etapa no sufrió agresiones físicas.

Presión mediática y liberación

Con el paso de las horas, los delincuentes confirmaron que la suma de dinero que esperaban no era la que habían calculado. A esto se sumó la amplia difusión mediática del caso y la presión de las autoridades, factores que habrían precipitado la decisión de liberarla.

En la noche del lunes la trasladaron hacia la vía a Choachí, en inmediaciones del ascenso al santuario de Guadalupe. Entre las 8 y 9 p. m. la dejaron sola en ese sector.

Ospina, sin zapatos y bajo la lluvia, corrió durante cerca de media hora en dirección a Bogotá. Aunque varios vehículos pasaron por la zona, no recibió ayuda inmediata, posiblemente por la oscuridad y el aislamiento del lugar. Finalmente, ya cerca de la avenida Circunvalar, un conductor la auxilió y la trasladó a un CAI.

Evaluación y proceso judicial

La mujer llegó en buen estado general de salud física y mental. Está previsto que sea valorada por Medicina Legal y que rinda declaración formal dentro del proceso que adelantan las autoridades.

El periodista que acompañó a la familia en el reencuentro explicó que Ospina relató con detalle lo ocurrido; sin embargo, por razones de seguridad y por la reserva de la investigación, varios aspectos no pueden hacerse públicos.

En medio de la angustia, la familia también denunció que algunos allegados recibieron llamadas extorsivas durante las primeras horas de búsqueda, presuntamente desde centros carcelarios.

Mientras avanza la investigación para identificar y capturar a los responsables, los familiares de Diana han agradecido la solidaridad ciudadana y el trabajo de la Policía. El caso deja al descubierto no solo la persistencia del paseo millonario en la capital, sino la posible articulación entre bandas que escalan este delito hasta convertirlo en secuestro extorsivo.