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Adiós en Colombia a productor de leche Algarra; cierre deja a 150 trabajadores despedidos

Tras más de 70 años la empresa ha decidido cerrar su planta en Cogua para dejar de producir lácteos, marcando el fin de una era de siete décadas en la industria láctea del país.

Adiós en Colombia a productor de leche Algarra; cierre deja a 150 trabajadores despedidos
Adiós en Colombia a productor de leche Algarra; cierre deja a 150 trabajadores despedidos
Foto: Leche Algarra y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

Si eres de los que creció con el sabor de la leche Algarra o disfrutaba de un producto de Lechesán en el recreo, prepárate para un cambio de página.

Gloria Foods ha tomado una decisión que ha dejado a más de uno con el cereal a medio servir: la compañía suspende oficialmente su operación en la categoría láctea en Colombia.

No se trata de un adiós a la empresa, sino de una metamorfosis total. Tras más de 70 años acompañando a las familias colombianas, la marca Algarra, junto a su hermana santandereana Lechesán (presente desde 1971), dejarán de fabricarse.

Puedes leer: Advertencia por gomitas importadas que representan riesgo de asfixia; ¿cuáles son?

¿Por qué dejarán de producir leche Algarra?

La razón detrás de este movimiento no es el azar, sino una búsqueda de lo que ellos llaman "ventajas competitivas".

El grupo ha decidido que es hora de soltar el envase de leche para concentrar toda su energía en el mundo de las bebidas, un terreno donde ven un futuro mucho más refrescante y sostenible.

Este giro de timón implica que ya no veremos en las estanterías esos productos que eran un fijo en las compras: se van la leche en bolsa, los yogures con fruta, las bebidas lácteas, la leche achocolatada, el kumis, la avena y hasta la crema de leche.

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Pero la onda expansiva no se queda solo en las marcas propias. Gloria Foods también se encargaba de la "maquila" o fabricación de productos lácteos para grandes cadenas como D1 y Ara, una colaboración que también llega a su fin con este cierre.

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El epicentro de este cambio es la planta ubicada en Cogua, Cundinamarca. La decisión de la junta directiva conlleva el cierre parcial de estas instalaciones, lo que significa apagar las máquinas que durante años procesaron miles de litros de lácteos.

Según reportes, esta transición no ha sido sencilla, pues se estima que cerca de 150 personas quedarían fuera de la nómina debido a este recorte estratégico.

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Incluso el nombre de la empresa en el papel está cambiando; la conocida Gloria Colombia S.A.S. ahora pasará a llamarse Alimentos Gcol S.A.S..

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¿Se acaba leche Algarra para siempre?

Gloria Foods no se va del país, solo cambia de pasillo. Ahora apostarán todo a sus marcas de jugos y refrescos, como California y Fresky, donde identifican mejores oportunidades para crecer y optimizar su presencia en el mercado local.

Cabe recordar que el sector lácteo para la empresa venía de enfrentar turbulencias, incluyendo sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio debido a la adición de lactosueros en la leche, un tema que parece haber influido en la revisión de su portafolio.

Así las cosas, la próxima vez que vayas al supermercado, es muy probable que los espacios que antes ocupaban los yogures de Algarra empiecen a llenarse con nuevas propuestas de bebidas.

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Es un movimiento audaz de un grupo empresarial que tiene presencia en siete países de Sudamérica y que ha decidido que, en Colombia, su camino ya no está pintado de blanco lácteo, sino de los colores de sus jugos y refrescos.

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