Retiran tamales del mercado por orden de autoridades sanitarias; hay riesgo de bacteria

Retiran tamales del mercado por orden de autoridades sanitarias; hay riesgo de bacteria

Lotes de tamales quedaron fuera del mercado tras alertas sobre riesgo de bacterias, con recomendaciones específicas para consumidores.

Tamales, imagen de referencia
Tamales con riego de bacteria son retirados del mercado
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

Una alerta sanitaria fue emitida en Estados Unidos luego de que autoridades federales y una empresa productora ordenaran el retiro del mercado de varios lotes de tamales por un posible riesgo de contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.

La medida, difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), busca prevenir afectaciones a la salud de los consumidores en los estados de California y Nevada.

La firma Primavera Nueva Inc., con sede en Sonoma, decidió retirar del mercado sus tamales tras una inspección que señaló inconsistencias en el registro de la temperatura interna de cocción necesaria para controlar riesgos biológicos.

Los productos afectados se distribuyeron en tiendas minoristas de los estados de California y Nevada, y comprenden versiones de tamales con distintos ingredientes producidos entre el 10 de octubre de 2024 y el 10 de octubre de 2025.

¿Qué lotes de tamales están implicados?

Los tamales incluidos en esta alerta sanitaria son de varios sabores y combinaciones, entre ellos:

  • Chile verde asado y queso Jack
  • Frijoles negros Bonanza y queso Jack
  • Calabaza butternut con chiles verdes asados y queso
  • Frijoles chipotle BBQ y queso cheddar blanco
  • Espinacas con champiñones y salsa con dos quesos
  • Chile verde asado
  • Frijoles negros Bonanza
  • Calabaza butternut con chiles verdes asados
  • Espinacas con champiñones y salsa

La distribución de estos productos se hizo en tiendas minoristas dentro de los dos estados, y las autoridades alertan a quienes tengan tamales con fechas de producción dentro de ese rango a no consumirlos y descartarlos de manera segura.

¿Qué es la Listeria monocytogenes y qué riesgos representa para la salud?

La Listeria monocytogenes es un tipo de bacteria que puede causar listeriosis, una infección alimentaria con distintos grados de severidad dependiendo del estado de salud de la persona. En general, individuos sanos pueden experimentar síntomas gastrointestinales leves como fiebre, dolor abdominal, náuseas o diarrea.

Sin embargo, para grupos vulnerables como niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios comprometidos, la infección puede evolucionar a formas más graves con síntomas como dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión o pérdida de equilibrio, y en ocasiones puede resultar mortal si se propaga a sitios más allá del tracto gastrointestinal.

¿Cómo prevenir enfermedades transmitidas por alimentos?

Autoridades sanitarias y la FDA ofrecen una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, entre ellas:

  • Revisar fechas y códigos de producción antes de consumir productos similares
  • Mantener refrigeradores a temperaturas de 4 °C o menos para retardar crecimiento bacteriano
  • Lavar superficies y utensilios que puedan haber estado en contacto con alimentos potencialmente contaminados
  • Prestar atención a síntomas sospechosos y consultar a un profesional de salud si se experimenta malestar gastrointestinal tras ingerir productos retirados del mercado

Aunque hasta este momento no se reportan casos de enfermedad relacionados con estos tamales, la alerta sirve para seguir protocolos de higiene y almacenamiento en casa, y para estar pendientes de comunicados oficiales sobre retiros o riesgos alimentarios.

