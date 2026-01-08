Él es el atractivo novio de Verónica Orozco; se dejaron ver muy junticos

La carrera de Verónica Orozco Aristizábal ha estado marcada por una evolución constante que la ha llevado desde la recordada producción infantil Oki Doki hasta protagonizar éxitos internacionales en plataformas de streaming como Netflix.

Sin embargo, este nuevo año parece marcar un hito personal y profesional para la bogotana, quien decidió compartir con sus seguidores un momento de profunda felicidad durante sus vacaciones de Año Nuevo.

Tras haber mantenido una relación de más de una década con el psicólogo Juan Sebastián Restrepo, padre de su hija Violeta —quien actualmente tiene 13 años—, la actriz confirmó en una entrevista a inicios de 2025 que su vínculo sentimental con Restrepo había llegado a su fin entre finales de 2023 y principios de 2024.



Tras este proceso de separación, que se dio en términos cordiales debido a diferencias personales, la actriz se enfocó plenamente en su carrera y en su rol de madre.

No obstante, el amor volvió a tocar a su puerta. A través de un carrete de postales capturadas en el desierto de Atacama, en Chile, Orozco reveló sutilmente que no estaba sola en este destino paradisíaco.

Aunque en las imágenes no mostró el rostro de su acompañante, el etiquetado en sus redes sociales permitió identificar al hombre que ha conquistado su corazón: Tiago Freire.

Freire es un ciudadano brasileño radicado en Colombia que trabaja en el canal Caracol. Aunque han manejado su romance con reserva, esta es la primera vez que se les vincula públicamente, confirmando los rumores que circulaban sobre la nueva situación sentimental de la intérprete de "Las de siempre".

Con un nuevo amor que cruza fronteras y una carrera que sigue en la cima de la industria colombiana, Verónica Orozco demuestra que, al igual que su personaje Lucía, la vida es un proceso constante de transformación y nuevas oportunidades.

El 2026 apenas comienza, pero para la actriz ya se dibuja como un periodo de plenitud tanto en el desierto chileno como bajo los focos de los sets de grabación.

