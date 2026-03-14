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Capturan a exfutbolista acusado de tráfico de estupefacientes; será extraditado

El exdeportista tuvo un breve paso por varios equipos de su país, pero años después terminó siendo buscado por las autoridades por sus negocios ilícitos.

Cae Sebastián Marset
Capturan a exfutbolista acusado de tráfico de estupefacientes
Foto: imagen tomada de BBC News
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

Este viernes 13 de marzo de 2026 marcó el fin de la huida de Sebastián Marset, el uruguayo de 34 años que se había convertido en el principal objetivo de las agencias de seguridad en el Cono Sur. Tras años de eludir la justicia y burlarse de las autoridades desde la clandestinidad.

Al punto que este fue detenido en un operativo de madrugada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y expulsado de inmediato hacia los Estados Unidos bajo custodia de la DEA, en donde se le juzgara por varios delitos.

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La intervención policial, coordinada con la policía de Paraguay, comenzó alrededor de las 2:30 a. m. en el exclusivo barrio Las Palmas. En el despliegue participaron cerca de 200 efectivos de élite de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, quienes fueron trasladados desde El Alto para garantizar el éxito de la misión.

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Durante el allanamiento, los agentes cercaron la vivienda blanca donde se refugiaba esté y vecinos del sector relataron haber escuchado a los uniformados exigir su rendición al grito de: “¡Marset, entrégate!”. El operativo culminó sin heridos y con la detención de otras cuatro personas, entre ellas una mujer de apellido Marset, que formarían parte de su círculo de seguridad y logística.

Capturan a exfutbolista acusado de narcotráfico: será extraditado tras caer en Bolivia
Capturan a exfutbolista acusado de narcotráfico: será extraditado tras caer en Bolivia
Foto: imagen de la DEA

¿Quién fue Sebastián Marset?

Sebastián Marset no era un criminal convencional; su figura mezclaba el poder del narcotráfico con una inusual faceta deportiva. Al punto que tuvo una breve carrera como futbolista profesional, llegando a jugar en el Deportivo Capiatá de Paraguay presuntamente mediante el pago de sobornos y regentó un equipo de la liga regional boliviana en Santa Cruz.

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Más allá de su pasión por el fútbol, las investigaciones lo señalan como el líder del “Primer Cartel Uruguayo” (PCU). Se le acusa de coordinar el envío de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, de las cuales 11 fueron incautadas en el puerto de Amberes, Bélgica. Además, es el principal sospechoso de haber ordenado en 2022 el fallecimiento del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue ejecutado durante su luna de miel.

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Una vez se presentó su captura, el mandatario nacional Gustavo Petro afirmó que este quería cometer una acción contra suya y que según él, Sebastián Marset tenía contacto con la Fiscalía de alto nivel que, que habrían permitido que su nombre fuera borrado de los expedientes relacionados del caso Pecci, ocurrido el 10 de mayo.

Sebastián Marset
Capturan a exfutbolista acusado de narcotráfico: será extraditado tras caer en Bolivia
Foto: imagen tomada de @portalmvd

El gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por información sobre su paradero, celebró la captura como un hito del programa “Escudo de las Américas”. Según el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, la expulsión se ejecutó bajo una orden judicial de la justicia norteamericana.

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