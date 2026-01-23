Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Develan pruebas que apuntan a una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Develan pruebas que apuntan a una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Un reconocido medio de comunicación publicó detalles de las conversaciones previas a la captura del ex mandatario de Venezuela.

The Guardian saca a la luz posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro
Develan pruebas que apuntan a una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y @Donald Trump
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

La noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, continúa generando reacciones sobre esta situación. Al punto que el diario The Guardian reveló lo que serían conversaciones previas de Delcy Rodríguez y su hermano.

Recordemos que tras la captura del ex mandatario de Venezuela, Delcy tomó el cargo del país de manera interina el 5 de enero. Sin embargo, según informó el medio en cuestión que tanto ella como su hermano, Jorge hizo saber de manera reservada, mediante intermediarios, a representantes de Estados Unidos y de Catar que verían con buenos ojos la salida de Maduro.

Puedes leer: Actor regala a su hijo un juguete de Nicolás Maduro y la reacción se vuelve viral

De igual forma, este medio destacó que ella que en ese momento era vicepresidente del régimen, comenzaron en otoño y se prolongaron tras una llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro a finales de noviembre del año 2025.

Tanto es así que en esa conversación, Trump presionó para que Maduro abandonara Venezuela. Luego, en diciembre un estadounidense involucrado le comentó a The Guardian que Delcy le dijo al Gobierno de Estados Unidos que estaba lista: “Delcy estaba comunicando: ‘Maduro tiene que irse’”.

¿Qué más reveló The Guardian sobre esta información de Nicolás Maduro?

Por otro lado, el medio en cuestión afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio se terminó convenciendo de que los compromisos asumidos por Delcy Rodríguez representaban la opción más viable para evitar un escenario de desorden tras la eventual salida de Maduro.

Puedes leer: Candidatos presidenciales comparten su postura sobre la captura de Nicolás Maduro

Sumado a esto, el Miami Herald reveló conversaciones canalizadas a través de Catar, en las que Delcy Rodríguez propuso asumir como jefa de un gobierno de transición en caso de que Maduro dejara el poder.

The Guardian explicó que asesores claves se habrían reunido con Jorge y Delcy Rodríguez con bastante frecuencia para coordinar, los vuelos quincenales de venezolanos deportados de Estados Unidos.

Las fuentes insisten que esto no se trató de un golpe de Estado orquestado contra Nicolás Maduro, sino de un plan más elaborado. Pese a esta información, tanto Jorge y Delcy Rodríguez no han salido a desmentir o confirmar estos señalamientos que han con relación a la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Mira también: Colombia ante la crisis de Venezuela: politólogo explica qué puede pasar en el país

