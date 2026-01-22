Actor regala a su hijo un juguete de Nicolás Maduro y la reacción se vuelve viral

Una de las noticias fue el anuncio de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump en la madrugada del 3 de enero de 2026, en el marco de una operación militar. Ante esta situación, el actor Fernando Carrillo volvió a estar en el ojo del huracán al entregarle a su hijo Milo una figura del exmandatario vestido como superhéroe, lo que generó diversas reacciones.

Situación por la cual, este clip tomó mucha viralidad debido a que se observa cómo el niño ilusionado abre el regalo, posteriormente, se ve que este emula un grito de “como un superhéroe” y manifestando su deseo de conocer al propio exmandatario.

No obstante, muchos usuarios en redes sociales reaccionaron al video y mostraron su rechazó al ver al hijo del actor con una alta exposición política, en especial la relacionada con Nicolás Maduro, debido a que este tipo de contenido puede generar una influencia en la percepción pública.



Recordemos que Carrillo es recordado por sus papeles en telenovelas como ‘Abigail’, ‘Rosalinda’ y ‘María Isabel’, entre otras. Además de compartir su postura política en donde ha sido defensor público de Nicolás Maduro y del actual gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

¿Por qué finalizó la relación entre Fernando Carrillo con Delsy Rodríguez?

Durante varias entrevistas el actor confesó abiertamente su relación con la actual mandataria de Venezuela, al punto que la consideró como “el gran amor de su vida” y que su vínculo sentimental fue por varios años. Pese a eso, aclaró que nunca recibió dinero por parte de las administraciones anteriores.

Sin embargo, en una entrevista confesó que la ruptura con la sucesora interina de Nicolás Maduro, se debió a su inmadurez y a la falta de claridad emocional que deseaba tener en ese momento.

“No tuve la valentía ni la conciencia que tengo hoy para plantarme frente al mundo y decir: es el amor de mi vida”, confesó. Así mismo, explicó que ella siempre será el gran amor de su vida.

De igual forma, afirmó que nunca se fijó en el físico de esta, sino en su forma de ser como persona y como una patriota, al punto que abrió la puerta a una posible reconciliación en un futuro cercano, para ser hermanos de lucha.

