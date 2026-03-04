La oscura razón por la que habrían acabado con hermanas en Malambo, ¿en malos pasos?

El caso de las hermanas Sheridan Sofía Hernández, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, continúa generando conmoción en el Atlántico.

La investigación ha ido revelando nuevos detalles sobre lo ocurrido con las jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados el 28 de febrero de 2026 en una zona boscosa del municipio de Malambo, después de permanecer desaparecidas durante varios días.

Las adolescentes habían sido reportadas como desaparecidas desde el 17 de febrero, en pleno martes de Carnaval. Según la información conocida hasta ahora, las jóvenes habrían salido de su casa tras recibir una invitación para asistir a una reunión.

Desde ese momento su familia no volvió a tener noticias de ellas, lo que encendió la alarma entre sus parientes.

Con el paso de los días, las autoridades iniciaron varias líneas de investigación que permitieron avanzar en la identificación de posibles responsables. El 4 de marzo se confirmó la captura de dos personas que estarían relacionadas con el caso: un joven de 19 años identificado como Juan David, conocido con el alias de “Tata”, y un menor de edad.

Uno de los avances más importantes ocurrió cuando las autoridades incautaron un teléfono celular que estaría relacionado con esas comunicaciones. Ese dispositivo fue analizado por investigadores especializados, quienes encontraron información relevante para reconstruir lo ocurrido.

En ese celular, según los reportes preliminares, se hallaron varios archivos que habrían sido enviados durante los momentos en que la familia intentaba conocer el paradero de las adolescentes. Entre ese material aparecen videos que, según la madre de las jóvenes, habrían sido compartidos en medio de las presiones que recibía para entregar dinero.

Mientras tanto, la Gobernación del Atlántico y la Policía ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a otras personas que pudieran estar vinculadas con el caso.



“Pilas que te van a vender”: la pista que investigan las autoridades sobre lo ocurrido con las hermanas

Dentro de las averiguaciones que adelantan los investigadores, una de las pistas que más ha llamado la atención surgió del análisis del celular que estaba en poder del menor que acompañaba a Juan David Taboada.

De acuerdo con información conocida durante el proceso, en ese dispositivo no solo se encontró material relacionado con el caso de las hermanas, sino también datos que podrían estar vinculados con otros hechos ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana.

Según explicó el general Miguel Camelo, durante las labores de campo se logró ubicar a dos personas que presuntamente tenían relación con la desaparición de las adolescentes. Durante las verificaciones iniciales, uno de ellos entregó información que permitió orientar a los investigadores hacia el lugar donde finalmente fueron halladas las jóvenes.

Sin embargo, otro elemento que ahora analizan las autoridades tiene relación con lo ocurrido durante la reunión a la que habrían asistido las hermanas en Malambo durante las celebraciones de Carnaval.

De acuerdo con versiones que hacen parte del proceso investigativo, una joven que también se encontraba en esa reunión habría tomado el teléfono de Keyla Nicol Hernández y se lo mostró al menor hoy retenido dentro del caso.

Responsables por el caso de Sheridan Sofía y Keyla Nicol

En ese momento, según la información conocida por los investigadores, la joven habría pronunciado una frase que ahora se analiza dentro del expediente: “pilas que te van a vender”.

Esa expresión, de acuerdo con las autoridades, habría sido interpretada como una señal de alerta dentro de un contexto de disputas entre grupos que operan en la región.

A partir de ese momento, los investigadores intentan establecer si esa advertencia influyó en lo ocurrido posteriormente con las adolescentes. Esta línea de investigación busca determinar si hubo una interpretación equivocada o si existían tensiones previas entre personas que se encontraban en ese lugar.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo, señaló este 4 de marzo que se verifica el papel de las hermanas Keila Nicol y Sheerydan Sofía Hernández Noriega en una organización delincuencial.

Las autoridades investigan si realmente tenían algún vínculo o si fueron usadas como chivo expiatorio en la disputa entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’.