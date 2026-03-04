Piques ilegales, dinero y un chat clave: pruebas en caso de hermanitas halladas sin vida

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del caso de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, cuyos cuerpos fueron encontrados en un solar del municipio de Malambo, Atlántico.

Desde las primeras horas posteriores al hallazgo, la investigación tomó un rumbo marcado por seguimientos, revisión de mensajes y la ubicación de dos jóvenes señalados de haber estado con ellas antes de su desaparición.

Las adolescentes, vecinas del barrio La Sierrita, en el sur de Barranquilla, habían sido reportadas como desaparecidas desde el 19 de febrero. Sus familiares confirmaron su identidad días después en el Instituto de Medicina Legal, lo que dio paso a una etapa más avanzada del proceso judicial.

La Policía Metropolitana informó que un menor de edad y un joven de 19 años se encuentran bajo custodia de las autoridades como presuntos responsables de los hechos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo, señaló que el Grupo Gaula asumió la dirección del caso.

Responsables por el caso de Sheridan Sofía y Keyla Nicol

La declaración se dio en una rueda de prensa realizada en el comando de la institución, en la que también participó el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay. Allí se confirmó la detención de Juan David Taboada Olivera, de 19 años, conocido con el alias de “Tata”.

Según las pesquisas, Taboada habría sido uno de los jóvenes que sacó a las hermanas de su vivienda en La Sierrita, acompañado por otro menor. Además, se indicó que el menor bajo custodia sería quien tuvo un papel central en lo ocurrido esa noche.

Ambos eran objeto de seguimientos desde los primeros días de la desaparición.



¿Las secuestraron para pedir dinero?

La madre de las adolescentes, Maricruz Noriega, reportó al Gaula que estaba recibiendo mensajes intimidatorios desde un número de celular presuntamente vinculado a uno de los jóvenes cercanos a las menores.

En esos contactos se pedían sumas cercanas a los cinco millones de pesos a cambio de supuesta información sobre ellas. Con ese reporte, se abrió una indagación penal bajo coordinación de la Fiscalía Especializada, con entrevistas, verificación de datos y labores de campo.

Con autorización judicial, los investigadores iniciaron el rastreo de líneas telefónicas consideradas de interés. El seguimiento permitió cruzar llamadas, mensajes y ubicaciones de los sospechosos, lo que ayudó a reconstruir parte de los movimientos que realizaron en los días posteriores a la desaparición.

Capturado por caso Sheridan Sofía y Keyla Nicol en Malambo

Piques ilegales y un accidente de tránsito

Según pudo conocer El Heraldo, uno de los momentos clave ocurrió entre la noche del jueves 26 y la madrugada del viernes 27 de febrero. En medio de una vigilancia del Gaula, los jóvenes fueron ubicados cerca de la Vía al Mar, en jurisdicción de Puerto Colombia, donde participaban en piques ilegales.

Al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir en motocicleta y terminaron involucrados en un accidente de tránsito que les causó lesiones.

Los investigadores los trasladaron hasta la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla. En ese mismo centro médico ingresaron otros dos jóvenes lesionados en el mismo hecho vial. Sin embargo, la atención de las autoridades se centró en Taboada y en el menor que lo acompañaba, a quien le fue encontrado el teléfono celular desde el cual se enviaban los mensajes a la madre de las adolescentes.

Durante las verificaciones, se conoció que Juan David Taboada se identificó inicialmente con una tarjeta de identidad, como si fuera menor de edad, pero luego se estableció que ese documento no correspondía a su verdadera condición. Tras confirmar su identidad real, la Policía procedió a su captura en las afueras de la Clínica Altos de San Vicente en la noche del martes 3 de marzo.

La investigación continúa para establecer con claridad lo que ocurrió desde el momento en que las hermanas salieron de su casa hasta el hallazgo de sus cuerpos en Malambo. Las autoridades analizan la información obtenida de los teléfonos, los recorridos realizados y los testimonios recogidos en los últimos días.