Arcángel confirma concierto en Colombia: fecha, lugar, venta de boletas y más

El artista urbano puertorriqueño Arcángel anunció oficialmente su presentación en Colombia con un post en sus redes sociales, como parte de su gira mundial 'La 8va Maravilla' World Tour 20 Aniversario, un recorrido que conmemora dos décadas de carrera en la música latina y que incluye varias ciudades de América y Europa. La confirmación del concierto en Medellín generó expectativas entre seguidores del género urbano en el país.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Arcángel?

La única fecha en Colombia se realizará el 5 de septiembre de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, uno de los principales escenarios para eventos masivos en el país. El escenario elegido permite montajes de gran formato y suele albergar conciertos de alto aforo, lo que facilita una producción pensada para públicos numerosos y recorridos musicales extensos dentro del show.

Esta parada en Colombia se integra a un calendario que conecta varias capitales de América Latina y Europa, con un repertorio centrado en distintas etapas de la carrera de Arcángel. La fecha programada busca coincidir con el desarrollo inicial del tour, lo que sitúa al país dentro de los primeros destinos de esta serie de presentaciones conmemorativas.



Precios de boletas para Arcángel en Medellín

La boletería para este concierto ya tiene fechas definidas:



Preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella: se realizó desde el 3 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el 5 de marzo a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias.

se realizó desde el 3 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el 5 de marzo a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias. Venta general: inició el 5 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. a través de Ticketmaster Colombia.

Los precios de las entradas varían según la localidad, con opciones desde ubicaciones generales hasta palcos y zonas especiales. Todos los valores son precio de la entrada más cargo por servicio.



Norte Baja: $120.000

$120.000 Norte Alta: $156.000

$156.000 Preferencial: $187.000

$187.000 Oriental Baja: $240.000

$240.000 Occidental Baja: $300.000

$300.000 Oriental Alta: $360.000

$360.000 VIP: $396.000

$396.000 Occidental Alta: $432.000

$432.000 Occidental Plata Alta: $721.000

$721.000 Occidental Oro Alta: $841.000

$841.000 Palco PMU: $961.000

$961.000 Palcos Platino (Occidental u Oriental) para 10 personas: desde $10.080.000 hasta $13.430.000 por palco completo

La '8va Maravilla' World Tour 20 Aniversario no solo incluye a Medellín en su itinerario, sino también pasará por otros países de América Latina y Europa, entre ellos España, México, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Guatemala, Honduras y Costa Rica, además de Colombia, como parte de un recorrido internacional que repasa distintas etapas de la carrera del artista y reúne algunos de sus temas más reconocidos junto con producciones recientes.

Este recorrido contempla escenarios de gran formato y producciones diseñadas para públicos numerosos, con un espectáculo que integra música, puesta en escena y un repaso cronológico de su trayectoria. La gira mantiene un enfoque conmemorativo que conecta diferentes generaciones de seguidores en cada país incluido en la agenda.