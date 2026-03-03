El fin de una era en Irán: ¿Quién tomará el control tras la caída de la cúpula de poder?

El panorama político en Oriente Medio ha dado un giro irreversible. Tras el inicio de la Operación Furia Épica el pasado 28 de febrero de 2026, los informes sobre la neutralización de los centros de mando en Teherán han desatado la pregunta que el mundo se ha hecho por décadas: ¿Quién sucederá a Alí Jamenei? Con el vacío de poder más crítico desde 1989, la estabilidad global pende de un hilo mientras las facciones internas y la presión internacional chocan en el corazón de Irán.

El vacío de poder tras la Operación Furia Épica

Los ataques de precisión ejecutados por las fuerzas de la coalición no solo impactaron infraestructura militar; golpearon el centro neurálgico del régimen. La desaparición o incapacidad de las figuras clave tras el bombardeo de los búnkeres de mando en la capital ha dejado al Consejo de Expertos ante una decisión histórica en condiciones de guerra.

La urgencia no es solo política, sino de supervivencia. Sin una cabeza visible, las ramas militares de la Guardia Revolucionaria podrían actuar de forma fragmentada, escalando el conflicto a niveles impredecibles en el Estrecho de Ormuz.

¿Quiénes son los candidatos a suceder a Jamenei?

A pesar del hermetismo histórico del régimen, tres nombres resuenan con fuerza en los buscadores y despachos de inteligencia:



Mojtaba Jamenei: El hijo del Líder Supremo. Aunque su ascenso sería visto como una "sucesión hereditaria" (algo que la revolución de 1979 juró evitar), cuenta con el respaldo de sectores radicales de la inteligencia. Alireza Arafi: Miembro del Consejo de Expertos con un perfil teológico sólido, que podría representar una figura de "unidad" para calmar las tensiones internas. El Consejo Tripartito: Ante la emergencia, crece la posibilidad de un liderazgo colegiado temporal para evitar una guerra civil interna mientras dure el asedio externo.

El papel de la Guardia Revolucionaria (IRGC) en la transición

En este escenario de guerra directa, el poder real podría no residir en un clérigo, sino en los uniformes. La Guardia Revolucionaria es quien hoy controla lo que queda de las defensas antiaéreas y los silos de misiles. Cualquier sucesor que no cuente con el visto bueno de los generales sobrevivientes será incapaz de sostener las riendas del país.

Las búsquedas globales reflejan un temor fundado: si el sucesor pertenece al ala más dura del IRGC, la posibilidad de una solución diplomática a la crisis actual se desvanecería por completo.

¿Qué significa esto para la paz mundial?

El mundo observa con nerviosismo. Un Irán acéfalo es un Irán impredecible. Los mercados energéticos ya han reaccionado con un alza histórica en el crudo, y la incertidumbre sobre quién tiene el "dedo en el botón" de las represalias mantiene a las embajadas en alerta máxima.

La resolución de esta crisis de liderazgo determinará si la Operación Furia Épica termina en una transición política o en un conflicto regional de décadas.