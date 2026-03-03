Así es la ostentosa tumba de El Mencho y el camposanto en el que reposa su cuerpo

El sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, se realizó en un camposanto privado del estado de Jalisco que se ha convertido en tema de conversación por sus características y el contexto en el que ocurrió la ceremonia.

A poco más de una semana del operativo que culminó con su fallecimiento, sus familiares organizaron un velatorio reservado y luego el traslado hasta un cementerio ubicado en Zapopan, dentro del área metropolitana de Guadalajara.

El lugar escogido fue el Panteón Recinto de la Paz, un camposanto que se distingue por su modelo moderno y por ofrecer un entorno diferente al de los panteones tradicionales. Se trata de un espacio privado, con acceso controlado y vigilancia permanente, donde el ingreso está limitado a personas autorizadas previamente.

Desde el exterior, el recinto se presenta como un conjunto amplio de zonas verdes tipo jardín. Las lápidas se encuentran al nivel del suelo, lo que da una apariencia uniforme y sobria al paisaje.

Este concepto busca que el espacio se vea más como un parque conmemorativo que como un cementerio convencional, sin mausoleos altos ni estructuras llamativas. La intención estética es mantener un ambiente discreto y ordenado, algo que contrasta con la atención mediática que rodeó este sepelio.

Cementerio Recinto de La Paz Foto: Recinto de La Paz.

El traslado de los restos se realizó bajo un esquema especial de custodia. Desde la funeraria en Guadalajara, la carroza fúnebre avanzó escoltada por varias unidades hasta Zapopan. En las inmediaciones del camposanto se implementaron controles para evitar aglomeraciones, con anillos de seguridad que regularon el paso de vehículos y peatones.

El sepelio se llevó a cabo de forma reservada. Solo un grupo reducido de personas del entorno familiar tuvo acceso al interior del recinto durante la ceremonia. No se permitió la presencia de curiosos y se mantuvo un ambiente controlado en todo momento. Esta modalidad privada es una de las características principales del Recinto de la Paz, que ofrece a sus usuarios la posibilidad de despedidas íntimas sin exposición pública.

¿Cómo es la tumba de El Mencho?

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la tumba asignada dentro del camposanto. Al tratarse de un panteón con lápidas a ras de suelo, no hay grandes monumentos ni estructuras visibles desde lejos.

La sepultura se integra al diseño general del lugar, rodeada de césped y con una placa discreta. Esta configuración hace que, a simple vista, resulte difícil distinguir una tumba en particular entre las demás, reforzando la idea de uniformidad que promueve el recinto.

Según información publicada por el propio cementerio en su sitio institucional, el Recinto de la Paz fue concebido bajo un modelo arquitectónico contemporáneo, con senderos amplios, zonas arboladas y espacios pensados para el recogimiento.

Además, cuenta con servicios de mantenimiento permanente, iluminación y vigilancia las 24 horas, lo que lo convierte en uno de los panteones privados más reconocidos del área metropolitana de Guadalajara.

Un video que circula en las redes sociales muestra supuestamente los preparativos ceremoniales para el funeral de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" o "El Señor de los Gallos", líder del CJNG, quien fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante una operación militar en… pic.twitter.com/HITwlC0u5D — crux1469 (@crux1469) March 3, 2026