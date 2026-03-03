Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
INVESTIGACIÓN A NICOLÁS MADURO
TUMBA DE EL MENCHO
HERMANAS DESAPARECIDAS EN CARNAVAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Así es la ostentosa tumba de El Mencho y el camposanto en el que reposa su cuerpo

Así es la ostentosa tumba de El Mencho y el camposanto en el que reposa su cuerpo

Conoce cómo es el cementerio privado de Zapopan donde fue sepultado Nemesio Oseguera Cervantes: vigilancia, acceso restringido y diseño tipo jardín.

Así es la ostentosa tumba de El Mencho
Así es la ostentosa tumba de El Mencho
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

El sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, se realizó en un camposanto privado del estado de Jalisco que se ha convertido en tema de conversación por sus características y el contexto en el que ocurrió la ceremonia.

A poco más de una semana del operativo que culminó con su fallecimiento, sus familiares organizaron un velatorio reservado y luego el traslado hasta un cementerio ubicado en Zapopan, dentro del área metropolitana de Guadalajara.

Puedes leer: Sale a la luz relación entre Valeria Márquez y alias el Mencho, ¿mandó quitarle la vida?

Te puede interesar

  1. Hija de El Mencho reaparece en funeral en Guadalajara
    Hija de El Mencho reaparece en funeral en Guadalajara
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Hija de El Mencho aparece en su funeral pese a ser buscada, ¿por cuáles delitos?

  2. Primeras imágenes del funeral de El Mencho
    Primeras imágenes del funeral de El Mencho
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Primeras imágenes del funeral de El Mencho; ataud bañado en oro y 500 coronas de flores

El lugar escogido fue el Panteón Recinto de la Paz, un camposanto que se distingue por su modelo moderno y por ofrecer un entorno diferente al de los panteones tradicionales. Se trata de un espacio privado, con acceso controlado y vigilancia permanente, donde el ingreso está limitado a personas autorizadas previamente.

Desde el exterior, el recinto se presenta como un conjunto amplio de zonas verdes tipo jardín. Las lápidas se encuentran al nivel del suelo, lo que da una apariencia uniforme y sobria al paisaje.

Este concepto busca que el espacio se vea más como un parque conmemorativo que como un cementerio convencional, sin mausoleos altos ni estructuras llamativas. La intención estética es mantener un ambiente discreto y ordenado, algo que contrasta con la atención mediática que rodeó este sepelio.

Publicidad

Cementerio Recinto de La Paz.
Cementerio Recinto de La Paz
Foto: Recinto de La Paz.

El traslado de los restos se realizó bajo un esquema especial de custodia. Desde la funeraria en Guadalajara, la carroza fúnebre avanzó escoltada por varias unidades hasta Zapopan. En las inmediaciones del camposanto se implementaron controles para evitar aglomeraciones, con anillos de seguridad que regularon el paso de vehículos y peatones.

Publicidad

El sepelio se llevó a cabo de forma reservada. Solo un grupo reducido de personas del entorno familiar tuvo acceso al interior del recinto durante la ceremonia. No se permitió la presencia de curiosos y se mantuvo un ambiente controlado en todo momento. Esta modalidad privada es una de las características principales del Recinto de la Paz, que ofrece a sus usuarios la posibilidad de despedidas íntimas sin exposición pública.

Puedes leer: María Julissa rompe el silencio y habla de supuesta relación con El Mencho

¿Cómo es la tumba de El Mencho?

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la tumba asignada dentro del camposanto. Al tratarse de un panteón con lápidas a ras de suelo, no hay grandes monumentos ni estructuras visibles desde lejos.

La sepultura se integra al diseño general del lugar, rodeada de césped y con una placa discreta. Esta configuración hace que, a simple vista, resulte difícil distinguir una tumba en particular entre las demás, reforzando la idea de uniformidad que promueve el recinto.

Según información publicada por el propio cementerio en su sitio institucional, el Recinto de la Paz fue concebido bajo un modelo arquitectónico contemporáneo, con senderos amplios, zonas arboladas y espacios pensados para el recogimiento.

Además, cuenta con servicios de mantenimiento permanente, iluminación y vigilancia las 24 horas, lo que lo convierte en uno de los panteones privados más reconocidos del área metropolitana de Guadalajara.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

El Mencho

México

Narcotráfico

Muertes de famosos