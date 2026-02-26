Sale a la luz relación entre Valeria Márquez y alias el Mencho, ¿mandó quitarle la vida?

La muerte de la influencer mexicana Valeria Márquez volvió a poner sobre la mesa una historia que conecta redes sociales y el nombre de alias El Mencho. En las últimas horas, tras conocerse que el capo del Cartel Jalisco Nueva Generación habría caído en un operativo en Jalisco, resurgieron versiones que señalan que varios creadores de contenido habrían estado relacionados directa o indirectamente con su entorno.

Alias El Mencho, cuyo nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes, era uno de los hombres más buscados por autoridades de México y Estados Unidos. Durante años lideró una de las estructuras más temidas del país, lo que lo convirtió en una figura conocida incluso fuera del mundo ilegal.



Su supuesta caída generó bloqueos, quema de vehículos y tensión en varios estados, según registros difundidos en redes sociales.



En medio de ese contexto, volvió a mencionarse el nombre de Valeria Márquez, una joven influencer y empresaria de 23 años que murió mientras realizaba una transmisión en vivo desde su local de belleza en Zapopan, Jalisco. El ataque quedó registrado frente a cientos de seguidores y causó impacto nacional.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hombre que ingresó al establecimiento se hizo pasar por repartidor, confirmó la identidad de Valeria y luego disparó. Minutos antes, la joven había comentado en tono nervioso que temía por su vida luego de recibir un regalo extraño.

La Fiscalía de Jalisco abrió investigación bajo el protocolo correspondiente, aunque hasta febrero de 2026 no se han confirmado responsables ni órdenes de captura.

¿Realmente había una relación entre Valeria Márquez y El Mencho?

La relación entre Valeria Márquez y alias El Mencho no ha sido confirmada por autoridades. Sin embargo, versiones periodísticas indican que su nombre habría sido vinculado a Ricardo Ruiz Velasco, alias “El RR”, uno de los hombres cercanos al capo. Esa posible conexión fue suficiente para que en redes sociales se armara una narrativa que hoy vuelve a circular.

Pero Valeria no ha sido la única influencer mencionada en este tipo de historias. Uno de los casos más recordados es el de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como “El Pirata de Culiacán”, quien murió poco después de publicar un video con mensajes ofensivos contra alias El Mencho. Aunque nunca se estableció judicialmente una relación directa, su caso quedó marcado como un ejemplo de cómo las redes sociales se cruzaron con figuras del mundo ilegal.

Otro nombre que aparece en esta lista es el de Daisy Ferrer Arenas, modelo venezolana que trabajaba en un bar de Guadalajara. Medios mexicanos señalaron que era pareja de Daniel Quintero, alias “El Dany”, quien habría sido uno de los hombres cercanos a El Mencho. La joven desapareció en 2012 y días después fue hallada sin vida, lo que generó conmoción en ese momento.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que alias El Mencho haya ordenado directamente la muerte de Valeria ni de otros creadores de contenido.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía estatal y señalamientos de autoridades de Estados Unidos, Valeria habría tenido una relación sentimental con Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R”, uno de los hombres de mayor confianza dentro de la estructura del CJNG.

Esta cercanía fue considerada clave dentro de las líneas de investigación, ya que se manejó la hipótesis de que el entorno del grupo habría tenido conocimiento de su vida pública y de los obsequios que recibía durante sus transmisiones.